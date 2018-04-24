İSTANBUL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 09:58

Bağlama ile kemançanın buluşması mest etti

Maltepe’de bağlama ile kemança aynı sahnede buluştu. Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Erdal Erzincan ile Grammy ödüllü dünyaca ünlü kemança virtüözü Kayhan Kalhor’un birlikte verdiği konser, izleyenleri mest etti.Maltepe nefesleri...

Bağlama ile kemançanın buluşması mest etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Maltepe’de bağlama ile kemança aynı sahnede buluştu. Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Erdal Erzincan ile Grammy ödüllü dünyaca ünlü kemança virtüözü Kayhan Kalhor’un birlikte verdiği konser, izleyenleri mest etti.

Maltepe nefesleri kesecek bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Erdal Erzincan ve Grammy ödüllü dünyaca ünlü kemança virtüözü Kayhan Kalhor, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde buluştu. Sahneye serilen kilim üzerindeki minderlere oturan ikili, geleneksel dekorlar üzerinde izleyicilerine muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

Birlikte yurt içi ve yurt dışında sayısız konser veren, ‘TheWind’ ve ‘Kula Kulluk Yakışır mı’ adlı albümler yayınlanan ikili, geleneksel Anadolu ve Mezopotamya ezgilerini doğaçlamalarıyla zenginleştirdikleri repertuvarlarıyla, izleyicilerden tam not aldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da izlediği konser sonrası sanatçılar, sahnede birbirlerine sarıldı ve birbirlerini kutladı. Sahnede duygu dolu anlar yaşanırken, ikili dakikalarca ayakta alkışlandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku