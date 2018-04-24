Bağlama ile kemançanın buluşması mest etti

Maltepe’de bağlama ile kemança aynı sahnede buluştu. Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Erdal Erzincan ile Grammy ödüllü dünyaca ünlü kemança virtüözü Kayhan Kalhor’un birlikte verdiği konser, izleyenleri mest etti.Maltepe nefesleri...

Maltepe’de bağlama ile kemança aynı sahnede buluştu. Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Erdal Erzincan ile Grammy ödüllü dünyaca ünlü kemança virtüözü Kayhan Kalhor’un birlikte verdiği konser, izleyenleri mest etti.

Maltepe nefesleri kesecek bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Erdal Erzincan ve Grammy ödüllü dünyaca ünlü kemança virtüözü Kayhan Kalhor, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde buluştu. Sahneye serilen kilim üzerindeki minderlere oturan ikili, geleneksel dekorlar üzerinde izleyicilerine muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

Birlikte yurt içi ve yurt dışında sayısız konser veren, ‘TheWind’ ve ‘Kula Kulluk Yakışır mı’ adlı albümler yayınlanan ikili, geleneksel Anadolu ve Mezopotamya ezgilerini doğaçlamalarıyla zenginleştirdikleri repertuvarlarıyla, izleyicilerden tam not aldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da izlediği konser sonrası sanatçılar, sahnede birbirlerine sarıldı ve birbirlerini kutladı. Sahnede duygu dolu anlar yaşanırken, ikili dakikalarca ayakta alkışlandı.