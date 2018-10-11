Bağlarbaşı sakinlerinden Başkan Ali Kılıç’a destek

Bağlarbaşı Mahallesi sakinleriyle kahvaltıda bir araya gelen ve 4 buçuk yıllık hizmetlerini anlatan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ’yeniden adayım’ dedi ve mahalle sakinlerinden tam destek aldı.

Maltepe Belediyesi tarafından kadın girişimciliğe ve kadın istihdamına destek sunmak amacıyla açılan Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda gerçekleştirilen kahvaltıya Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Ali Galip Yurduseven ve yüzlerce mahalle sakini katıldı. 4 buçuk yılda Maltepe’ye yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Kadın istihdamını arttırdık. Bizi bir araya getiren bu mekanı, kadın kardeşlerimize iş kapısı olması için hizmete açtık. Küçükyalı’da modern bir tıp merkezi açtık. Orada, yüz binlerce vatandaşımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunduk. Bağlarbaşı Mahallemize, sizlerin talepleri doğrultusunda çok güzel bir kapalı pazar yeri kazandırdık. Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerimizin 40 yıllık imar planı sorununu çözüme kavuşturduk. Her mahalleye kreş projemiz kapsamında, 13 mahallede kreşlerimizi tamamladık. Okul önlerindeki zabıta ekiplerimiz sayesinde, giriş ve çıkışlarda öğrencilerimizin güvenliğini sağlıyoruz. 4 yıldır uygulamada olan ücretsiz okul servislerimizle günde ortalama 450 öğrencimizi okullarına ulaştırıyoruz" dedi.

"Yeniden adayım"

Bugüne kadar Maltepelilerin onayı olmayan hiçbir projeye imza atmadığını vurgulayan Kılıç, "Attığımız her adımda sizlere danıştım. Sizlere belki saraylar yapamadım ama bölgenin en büyük şehir parkını, çok yakın bir zamanda sizlerin hizmetine açacağız. Ben bir dönem daha sizlerle birlikte, Maltepe’yi yönetmeye adayım. Burada en çok sizlere güveniyorum. Sizler olmadan hiçbir şey olmaz. Ancak sizlerden bir söz almak istiyorum. Oturduğumuz yerden bir şeylerin değişmesini beklemek olmaz. Bugünden itibaren gittiğimiz her yerde çalışmaya, kapı kapı dolaşıp, komşularımızı ikna etmeye ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetine hep birlikte sahip çıkacağınıza söz veriyor musunuz?" diye sordu. Hep bir ağızdan “söz veriyoruz” diyen mahalle sakinleri, Kılıç’ın adaylık açıklamasına da alkışlarla destek verdi.

Başkan Kılıç’a ve Maltepe Belediyesi çalışanlarına teşekkür eden Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Ali Galip Yurduseven de, "Bugüne kadar çok başkanla çalıştık ancak en verimlisi Ali Kılıç döneminde oldu. Sürekli belediye ile diyalog halindeyiz. Başkanımız her zaman biz muhtarları bir araya getiriyor, mahallemizin tüm ihtiyaçlarına anında çözüm buluyor. Ali Başkan’ın yeniden adaylığını, sevinerek öğrendik. Biz bir dönem daha kendisiyle çalışmak istiyoruz" dedi.