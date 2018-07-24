Balıkçı Kenan, Kur’an Kursu öğrencilerini ağırladı

Beylikdüzü Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezen çocuklar, dev balıkların mumyalanmış halini ilgiyle inceledi. Öğrencileri ağırlayan Balıkçı Kenan Balcı, misafirlerine balık ekmek ikram etti.

Yaz aylarında Beylikdüzü Hz. Ali Kur’an Kursu’nda eğitim gören 100 çocuk, Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde bulunan Balıkçı Kenan’ın misafiri oldu. Beylikdüzü Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezen çocuklar, karşılarına çıkan dev balıklardan bir an için korksalar da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Müzeyi gezen çocuklar, ilgiyle deniz canlılarını inceledi. Hayvanat bahçesinin minik misafirleri ise sabah kahvaltılarını öğrencilerin elinden aldı. Bazı çocukları hayatında ilk kez gördükleri hayvanları elleriyle sevip besledi. Ardından Balıkçı Kenan Balcı, göstermiş oldukları gayretten dolayı öğrencilerin hepsine madalya hediye etti. Balık ekmeğini sevmeyen bazı çocukların yanlarına giden Balıkçı Kenan, onlarla birlikte balık ekmeğini yedi. Etkinliğin sonunda ise Balıkçı Kenan, deniz canlıları müzesinde öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Balık ekmek ikramımız oldu”

Hz. Ali Kur’an Kursu öğrencilerini misafir etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Balıkçı Kenan Balcı, “Buradan bulanan minik dostlarımıza gelen misafirlerimiz sabah kahvaltılarını yaptırdı. Bu güzel eğitimi gördükleri için kendilerine balık ekmek ikramımız oldu. Kur’an-ı Kerim-i öğrendikleri ve gayretlerinden dolayı onlara madalya hediye ettik. Bugün mutluluk ve neşe içerisinde geçti” ifadelerini kullandı.

“Canlılar müzesini gezdirelim”

Çocukların yazın sıkılmadan öğrenmeleri için etkinlik düzenlemeye çalıştıklarını ifade eden Hz. Ali Cami İmamı Mehmet Taşkın, “Yaz Kur’an Kursu dolayısı ile çocuklara çeşitli etkinlikler yapmak istedik. Çocuklar sürekli ders gördüklerinde bunalıyorlar. Biz de Kenan Bey’den rica ettik burada eğitim gören talebelerimize hem canlılar müzesini gezdirelim hem de burada bulunan diğer hayvanları görsünler istedik. Bize balık ekmek de ikram ettiler, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.