Başkan Akgün: 'Çanakkale ruhu Türkün bağımsızlık ateşidir'

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve gaziler Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıldönümü 57. Alay Vefa Yürüyüşü ve törenlere katıldı. Başkan Akgün, “Çanakkale ruhu vatan sevgisidir, namustur, bayrak sevgisidir. Türkün özgürlük ve bağımsızlık ateşidir. Arıburnu Zaferi’nin kahramanı 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’i ve tereddüt etmeden şehadete giden 57. Alay’ı, Çanakkale’yi geçilmez yapan tüm kahraman Mehmetçiklerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve gaziler Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıldönümü 57. Alay Vefa Yürüyüşü ve törenlere katıldı. Başkan Akgün, “Çanakkale ruhu vatan sevgisidir, namustur, bayrak sevgisidir. Türkün özgürlük ve bağımsızlık ateşidir. Arıburnu Zaferi’nin kahramanı 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’i ve tereddüt etmeden şehadete giden 57. Alay’ı, Çanakkale’yi geçilmez yapan tüm kahraman Mehmetçiklerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Geleneksel 57. Alay Vefa Yürüyüşü’ne katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece heyeti, 6 bin 500 metrelik yürüyüşün ardından Conkbayırı’nda düzenlenen törenlere katıldı. Akgün, 57. Alay’a Saygı Yürüyüşü’nün ilk olarak 1994 yılında Büyükçekmece Belediyesi ve Kolordu Komutanlığının girişimleriyle başlatıldığını hatırlattı. Akgün, Büyükçekmece halkının her yıl Çanakkale’deki törenlere büyük bir onurla katılmayı gelenek haline getirdiğini söyledi.

Atatürk’ün askeri dehası

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, mahalle muhtarlarının bu yıl da geleneği bozmayarak 57. Alay Yürüyüşüne Mehmetçiğin Çanakkale’de giydiği üniformayla katılmasının çok anlamlı olduğunu da belirterek şunları söyledi:

“103 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ve Mehmetçiğin inanç ve azmi ile muhteşem bir kahramanlık destanı yazıldı. Atalarımızın vatan sevgisi ve iman gücüyle birleşen o ruhu yeniden yaşamak için bir kez daha Çanakkale´deyiz. O günlerde Mehmetçiğin giydiği üniformayı giyen muhtarlarımız Çanakkale ruhuna bürünerek, o duyguyu yaşatıyorlar.”

“Şehitlerimizi minnetle anıyoruz"

Başkan Akgün sözlerine şöyle devam etti:

“Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu daha iyi anlamak için her yıl 57. Alay Yürüyüşü’ne katılıyoruz. Vatan ve bayrak sevgisini bir kez daha bütün yüreğimizde yaşıyoruz. Çanakkale ruhu vatan sevgisidir, namustur, bayrak sevgisidir. Türk´ün özgürlük ve bağımsızlık ateşidir. Çanakkale, Türk ölür ama asla esir olmaz sözünün tüm dünyaya kanıtıdır. Çanakkale’de vatan, bayrak, bağımsızlık ve özgürlüğümüz için toprağa düşen 250 bin şehidimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”