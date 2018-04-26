Başkan Akgün: 'Çocuklarımız meyve bahçelerinde büyüyecek'

Büyükçekmece Belediyesi 20 bin metrekarelik alana yaklaşık bin adet meyve ağacı dikti. Ağaç dikme şöleninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece Türkiye’nin en yeşil şehirlerinin başında gelir. Avrupa standartlarında yeşil alanımız var. Her gün bu alanları daha da genişletiyoruz. Bugün ilkinin açılışını yaptığımız meyve bahçelerini tüm mahallelerde kuracağız. Çocuklarımız meyve bahçelerinde meyve ağaçları arasında büyüyecek” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün oluşturduğu belediyeye ait alanda 700 ceviz ağacı dikildi. Kalan bölüme de elma, vişne, armut, erik, dut, kiraz ve nar ağaçlarının dikimi yapıldı. Ağaç dikme şölenine Büyükçekmece’de faaliyet gösteren çevre dernekleri yöneticileriyle, muhtarlar, meclis üyeleri ve okullardan öğrenciler katıldı.

Büyükçekmece’nin hiçbir köşesinin ağaçsız kalmayacağını belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “Şehrimizin görüntüsü kısa zamanda orman içinde meyve bahçelerinden oluşan bir şehir görüntüsü alacaktır” dedi.

Çocukların doğal yaşam içinde büyümelerinin önemine değinen Dr. Akgün, şunları söyledi:

“Sadece çocuklarımız değil, tüm vatandaşlarımız Büyükçekmece’de yeşillik içinde yaşıyor ve bundan sonra da öyle yaşayacak. Biz doğal çevre içinde sürdürülen yaşamın en mutlu yaşam olduğuna inanıyoruz. Burada bugün birlikte ağaç diktiğimiz çocuklar, yarınlarımızın sahipleri. Biz bugünden birlikte yeşil alan oluşturarak çocuklarımızdan emanet aldığımız bu doğayı yine onlara miras olarak bırakıyoruz. Yeşil Büyükçekmece’nin yeni başlattığımız bu kampanyayla çehresi daha da değişecek. Çünkü şehrimizin her yanını sadece yeşillendirmiyoruz, ayrıca meyve bahçeleriyle de donatıyoruz.”