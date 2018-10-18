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18 Ekim 2018 Perşembe 10:39

Başkan Akgün: ”Muhtarlar yerel demokrasinin temel taşlarıdır”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, muhtarlık teşkilatının demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu belirterek; “Muhtarlarımız yerel demokrasinin temel taşlarıdır” ifadesini kullandı.Büyükçekmece Belediye Başkanı...

Başkan Akgün: ”Muhtarlar yerel demokrasinin temel taşlarıdır”
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, muhtarlık teşkilatının demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu belirterek; “Muhtarlarımız yerel demokrasinin temel taşlarıdır” ifadesini kullandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Başkan Akgün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Muhtarlarımıza verilen önemin göstergesi olarak yine muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi için 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Muhtarlık teşkilatı, dmkrsi zincirinin ilk halkasını oluşturan, yerel demokrasinin temel taşıdır. Devletimizin varlığını yurdun her noktasında temsil eden çok önemli kurumsal temsilciliklerdir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde halkla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Büyükçekmece’de de her zaman omuz omuza görev yaptığımız, bölgesinin sorunlarını bizimle paylaşarak hizmet anlamında önemli katkılar sağlayan muhtarlarımıza bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha teşekkürü borç bilirim. Büyükçekmece Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de muhtarlarımızın daha iyi koşullarda halka hizmet verebilmeleri adına her türlü desteği vereceğiz. Türk demokrasi tarihinin ve yerel demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, görevleri başında şehit olan muhtarlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm muhtarlarımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum."
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