Başkan Alatepe: 'Yıkıcı değil yapıcı olacağız'

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, ana hedeflerinin vatandaşa en iyi hizmeti götürmek olduğunu söyleyerek, "Yıkıcı değil yapıcı, onarıcı olacağız. Her zaman ilçe halkının emrinde olacağız" dedi.Esenyurt Belediye Başkanı...

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, ana hedeflerinin vatandaşa en iyi hizmeti götürmek olduğunu söyleyerek, "Yıkıcı değil yapıcı, onarıcı olacağız. Her zaman ilçe halkının emrinde olacağız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı amir ve komiserlerle koordinasyon toplantısı düzenledi. Esenyurt Belediye Binası’nda düzenlenen toplantıda Alatepe, zabıta ekiplerine sahada vatandaşa yardımcı ve güler yüzlü davranmaları, kurallara uymayanlara ise müsamaha göstermemeleri talimatını verdi. Alatepe, ana hedeflerinin vatandaşa en iyi hizmeti götürmek olduğunu belirterek, “Bunu yaparken yıkıcı değil yapıcı, onarıcı olacağız. Her zaman ilçe halkının emrinde olacağız” dedi.

"Hayvanların mamalarını unutmayın"

Alatepe, zabıta amirlerine “Siz sahada beni temsil ediyorsunuz” diyerek, “Her zabıta güler yüzlü olmak zorundadır. Araçlarınızın bagajında her zaman mama olacak ve sokakta gördüğünüz sahipsiz hayvanlara bu mamaları vereceksiniz" şeklinde konuştu. Alatepe, kapalı pazarların etrafında 2 Mayıs’tan itibaren seyyar satıcı bulunmayacağını ifade ederek, “Sizler bunu istisnasız uygulayacaksınız. Bu konuya önem vereceksiniz. Denetimleri sürekli bir şekilde yapacaksınız” dedi.

Alatepe, seyyar satıcıların tezgah açmak isterse kapalı pazarların haftada bir gününün onlara tahsis edileceğini söyledi.