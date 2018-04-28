Başkan Ali Kılıç işçilerle kaldırım taşı döşedi

1 Mayıs öncesi belediye işçilerini ziyaret edip, onlarla birlikte kaldırım taşı döşeyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, işçilerle birlikte 1 Mayıs günü herkesi Maltepe’ye davet etti. Kılıç, “Güzel günler, aydınlık günler çok yakın” dedi.

Maltepe’de kutlanacak 1 Mayıs için miting alanında çalışmalar sürerken, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye işçilerini ziyaret etti. Altayçeşme Mahallesinde çalışma yapan işçilere yardım eden Kılıç, kaldırım taşı döşedi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken işçilerin bayramını da kutlayan Kılıç, işçilerle birlikte herkesi 1 Mayıs günü Maltepe’ye davet etti. Kılıç, “1 Mayıs’a sayılı saatler kaldı. Biz Maltepe’deki emekçilerle o gün akın akın gelecek olan tüm emekçilerimizi kucaklamak için hazırız. Güzel günler, aydınlık günler çok yakın” dedi.