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28 Nisan 2018 Cumartesi 17:58

Başkan Ali Kılıç işçilerle kaldırım taşı döşedi

1 Mayıs öncesi belediye işçilerini ziyaret edip, onlarla birlikte kaldırım taşı döşeyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, işçilerle birlikte 1 Mayıs günü herkesi Maltepe’ye davet etti. Kılıç, “Güzel günler, aydınlık günler çok yakın” dedi.

Başkan Ali Kılıç işçilerle kaldırım taşı döşedi
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1 Mayıs öncesi belediye işçilerini ziyaret edip, onlarla birlikte kaldırım taşı döşeyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, işçilerle birlikte 1 Mayıs günü herkesi Maltepe’ye davet etti. Kılıç, “Güzel günler, aydınlık günler çok yakın” dedi.

Maltepe’de kutlanacak 1 Mayıs için miting alanında çalışmalar sürerken, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye işçilerini ziyaret etti. Altayçeşme Mahallesinde çalışma yapan işçilere yardım eden Kılıç, kaldırım taşı döşedi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken işçilerin bayramını da kutlayan Kılıç, işçilerle birlikte herkesi 1 Mayıs günü Maltepe’ye davet etti. Kılıç, “1 Mayıs’a sayılı saatler kaldı. Biz Maltepe’deki emekçilerle o gün akın akın gelecek olan tüm emekçilerimizi kucaklamak için hazırız. Güzel günler, aydınlık günler çok yakın” dedi.
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