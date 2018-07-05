Başkan Aydın 500 bisikletliyle birlikte pedal çevirdi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ‘Paylaşımlı Bisiklet Sistemi’ ile ilgili farkındalık oluşturmak için bisiklete binerek, 500 bisikletliyle birlikte ilçe cadde ve sokaklarını gezdi. Yaklaşık 10 kilometre bisiklet kullanan Başkan Aydın, bisiklet üzerinden vatandaşları selamladı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ‘Paylaşımlı Bisiklet Sistemi’ ile ilgili farkındalık oluşturmak için bisiklete binerek, 500 bisikletliyle birlikte ilçe cadde ve sokaklarını gezdi. Yaklaşık 10 kilometre bisiklet kullanan Başkan Aydın, bisiklet üzerinden vatandaşları selamladı.

Türkiye’de ilk defa Zeytinburnu Belediyesi tarafından başlatılan “Paylaşımlı Bisiklet Sistemi” ile ilgili farkındalık oluşturmak için Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın bisiklete binerek, 500 bisikletliyle birlikte ilçe cadde ve sokaklarında pedal çevirdi. Gönüllü vatandaşların da destek verdiği etkinliğe Başkan Aydın’ın yanı sıra başkan yardımcıları, müdür ve belediye personeli ile birlikte bisikletseverler katıldı. Zeytinburnu Belediye Hizmet Binası önünden başlayan etkinlik, 14 farklı cadde ve sokağın ardından yine başlangıç noktasında son buldu. Başkan Aydın ve ekibi, 10 kilometre yol katederek kampanyaya destek oldu. Başkan Aydın’ın bisiklet üzerinden selamladığı vatandaşlar, alkışlarla kampanyaya destek verdi.

“Zeytinburnu’nda sağlıklı yaşam, kolay ulaşım devrimi başladı”

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Aydın, ”Biz sağlıklı yaşam, kolay ulaşım projemizle yola çıktık. Yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalışıyorduk. Zeytinburnu merkezinde cadde ve sokaklarda bisiklet sürmek için hükümet tarafından geçen sene karar alındı. Bütün yollar otomobille beraber bisiklet kullanımına da açılmış oldu. Yaklaşık 3 aydır ben Zeytinburnu içerisinde bisiklet kullanıyorum. Bugün de farkındalık oluşması için arkadaşlarımızla birlikte 8-10 kilometrelik tur yapmış olacağız. Amacımız öncelikle sağlıklı yaşam, ikincisi kolay ulaşım. Zeytinburnu’nda bu proje yaygınlaştığı zaman halkımızın desteği, yaptığımız anketler yüzde 80 düzeyinde. Bu da gösteriyor ki bir farkındalık oluşacak ve buranın halkı sahiplenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin çok büyük destekleri var. Tabii ki toplu ulaşım araçları kullanılacak ama ilçe içerisinde kullanabilecek. Herkesin kendi bisikleti olmasına gerek yok, İBB’nin bisiklet kiralama yerleri var, oradan da yararlanabilecekler. Zeytinburnu’nda, İstanbul’da sağlıklı yaşam, kolay ulaşım devrimi başlıyor. Hayırlı olsun” dedi.