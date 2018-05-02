Başkan Aydın: 'Mahallelerimizdeki elektrik kesintileri minimize edilecek'

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçedeki elektrik tesisatlarının yer altına alındığını ve yeni trafolar kurduklarını belirterek, "Mahallelerimizdeki elektrik kesintileri minimize edilecek" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdığı programda, havai hat çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2017 yılında Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (BEDAŞ) 47 trilyon gibi bir yatırım aldıklarını açıklayan Başkan Remzi Aydın, "İstanbul’da 47 trilyon gibi en fazla yatırımı alan ilçe olduk. 2017 yılında yeni trafolar kurdurduk, alçak gerilim, orta gerilim, yeraltı kablo çalışması yapılmış, dağıtım merkezleri arası ring dönüşümleri yapıldı, yeni aydınlatmalar yapıldı. Bu yatırımda havai hatlar yer altına alınmış, trafo ve münferit dönüşümler yapılmış, eski direkler kaldırılıp başka yere deplase edilmiş, alçak gerilim pano çalışmaları yapılmış, arızaları giderilmiş, yeni direkler yapılmış ki toplam 47 trilyon lira civarında bir yatırım. Kablolama çalışmalarına baktığımızda Silahtarağa Rami Yeni, Cuma Mahallesi, Merkez Mahallesi, Düğmeciler, Yeşilpınar, Akşemsettin, Çırçır, Alibeyköy merkez, Defterdar, Nişanca, Karadolap, Göktürk merkez gibi mahallelerimize kablolama çalışmaları yapılmış ki çok önemli, kabloların değişiminden bahsediliyor" dedi.

"Daha güçlü, daha dirençli ve yeni sistemler getiriyor" diyen Başkan Remzi Aydın, "Bunların uzunluğu yaklaşık 90 bin metre. Bütün bu çalışmaların neticesi daha az elektrik kesintisi, enerji tasarrufu ve cadde ve sokaklarımızın aydınlatılması konusunda daha randımanlı sonuç alıyoruz. Yine 2018 yılında aldığımız bilgilere göre, mutabakata vardık. Bu yatırım çalışmalarımız aynen devam edecek. Sakarya Mahallesi, Silahtarağa Mahallesi, Esentepe, Alibeyköy, Rami Cuma, Mithatpaşa ve Göktürk merkez mahallelerimizin kabloları kısmen yer altına alınacak" şeklinde konuştu.

Eyüp merkez mahallesinin elektrik tesisatının tamamının yer altına alınacağını ifade eden Başkan Aydın, "Bu çalışmalar yapıldığında yine bu mahallelerimizdeki elektrik kesintileri minimize edilecek, daha sağlıklı daha randımanlı aydınlatma yapılmış olacak. Yine Topçular, Nişanca, Güzeltepe, Alibeyköy, Mimarsinan, Akpınar ve Işıklar mahallelerimizde trafolar yenilecek, enerji nakil hatları yenilenecek. Bu şekilde de elektrik kesintileri minimize olacak. Biz bu çalışmaları yakinen takip ediyoruz ve gerçekten vatandaşımız da bunları hissediyor. Geçen yıla göre bu senenin elektrik tüketimi, kesintileri, arızaların giderilmesi konularında nasıl bir iyileşme olduğunu görüyorlardır. Söylediğim mahallelerimizdeki çalışmalarda tamamlanmasıyla çok daha belirgin bir şekilde bu iyileştirmeleri hissedeceğiz. 28 mahallemiz var ve tamamına yakını ciddi şekilde gözden ve elden geçti. Bazı mahallelerimizde topografik yapıdan dolayı engebeli, uçurum, araçların giremeyeceği kadar darlıkta yerlerimiz var. Oralar da kabloların yer altına çalışması şimdilik yapılamıyor, daha sonraya bıraktık" ifadelerini kullandı.

Başkan Remzi Aydın çalışmaların devam edeceğini de belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Esaslı ve önemli oranda çalışmalar yapılıyor. Sonuç olarak hummalı bir faaliyetimiz yaklaşık 3 yıldan beri var, 2017’de bu zirveye çıktı, inşallah 2018’de de devam edecek ve zaten bu çalışmaların sonuçlarını vatandaşımız görüyor. İnşallah bir iki yıl içerisinde bu çalışmalarımız maksimum seviyede tamamlanmış olacak. O zaman zaten elektrik kesintileri, arızalar, bakım onarım gibi durumlar çok çok daha az olacak. Artan nüfusumuza, yeni yerleşim şekillerimize göre ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye geldiğini göreceğiz. Vatandaşımız ’Başkanım kazılıyor ancak kapatılmıyor’ ya da ’Kapatılıyor çok kötü kapatılıyor’ şeklinde haklı olarak çok şikayetçi oluyor. Bu konu ile ilgili biz bir görüşme yaptık."