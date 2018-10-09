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09 Ekim 2018 Salı 09:48

Başkan Demircan Pendik Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu

Kaleme aldığı kitapları Pendik Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşturan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Hepimizin aklında sorularımız var, bunların cevaplarını arıyoruz. O halde ya sorup öğreneceğiz ya da araştırıp...

Başkan Demircan Pendik Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu
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Kaleme aldığı kitapları Pendik Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşturan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Hepimizin aklında sorularımız var, bunların cevaplarını arıyoruz. O halde ya sorup öğreneceğiz ya da araştırıp anlayacağız yani okuyacağız. Onun için kitapsız bir dünya olamaz” dedi.

Pendik Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Pendik Kitap Fuarı, okurları sevdiği yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Her gün farklı yazarları ağırlayan fuara katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ’Bir Sistem Tartışması’ ve ’2’nci Abdulhamid Döneminde Osmanlı Hilafetine Aykırı Bakışlar’ isimli kitaplarını okurları ile buluşturdu. Başkan Demircan, sahil alanında gerçekleşen kitap fuarında kurulan stantta kitaplarını imzalayarak okurlara dağıttı. Başkan Demircan fuarda yaptığı konuşmada, kitaplar üzerine söylenecek çok sözün olduğunu belirterek, “Hepimizin aklında sorularımız var, bunların cevaplarını arıyoruz. Çünkü insan sormakla ikna olmak arasında önce inanıyor sonra gerçekten mutmain olmak istiyor. O halde ya sorup öğreneceğiz ya da araştırıp anlayacağız yani okuyacağız. Onun için kitapsız bir dünya olamaz” dedi.
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