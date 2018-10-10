Başkan Demrican: 'Gelecekte hangi işi yaparsanız yapın bilişimle ilgili olmak zorundasınız'

Öğrencilerle bilişim çağının önemi ve geleceğin meslekleri üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Geleceğe yönelik en önemli yaklaşım yazılıma odaklanmaktır. Eğer yazılımını biliyorsanız...

Öğrencilerle bilişim çağının önemi ve geleceğin meslekleri üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Geleceğe yönelik en önemli yaklaşım yazılıma odaklanmaktır. Eğer yazılımını biliyorsanız hukuk bürosunu da, seyahat acentesini de, mimarlık bürosunu da yönetmeniz daha kolay olacak” dedi.

Beyoğlu’nda hayata geçirilen “Okulda Buluşalım Projesi" ile okulların sorunları yerinde çözüme kavuşturuluyor. 14 yıldır devam eden proje kapsamında Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, öğrencilerle bir araya geldi. Bilişim çağının önemi ve geleceğin meslekleri üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Başkan Demircan, daha sonra öğretmen, okul aile birliği üyeleri ve velilerin taleplerini dinledi.

Geleceğin mesleklerinde bilişimin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Demircan, “Kendi yaşadığım bir hatıramı anlatacağım. 25 sene evvel acentemiz var ve bilet satışı yapmamız gerekiyordu. Bilet satışı için Türk Hava Yollarının bir kursuna gittik. 6 ay boyunca bize biletlerin fiyatları nasıl hesap edilir onu öğrettiler. Diplomayı aldıktan sonra acentede bilet satmaya başladık. Yazılım teknolojisinin gelişmesiyle birlikte biletlerin fiyatlarını hesap etmeye gerek kalmadı. Yani benim 25 sene evvel emeğimi kazanırım dediğim iş süreç içerisinde buhar oldu. Yazılım teknolojileri o kadar gelişti ki ona gerek kalmadı” dedi.

"Hangi işi yaparsanız yapın bilişimle ilgili olmak zorundasınız"

Başkan Demircan, “Geleceğe yönelik en önemli yaklaşım yazılıma odaklanmaktır. Eğer yazılımını biliyorsanız hukuk bürosunu da, seyahat acentesini de, mimarlık bürosunu da yönetmeniz daha kolay olacak. Sanayi dört sıfır dedikleri şey bu. İnsanoğlu gelecekte makinelerin başında onlara ne yapmasını öğreten yazılımlar üzerinden dünyayı yönetecek. Sizler de gelecekte hangi işi yaparsanız yapın bilişimle ilgili olmak zorundasınız” ifadelerini kullandı.