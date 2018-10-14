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14 Ekim 2018 Pazar 14:19

Başkan Kılıç’tan Anıtkabir’e anlamlı ziyaret

Yeniden adaylığını açıklayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, seçim çalışmaları öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Kılıç, daha sonra İsmet İnönü ve Bülent Ecevit’in mezarlarını ziyaret etti.

Başkan Kılıç'tan Anıtkabir'e anlamlı ziyaret
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Yeniden adaylığını açıklayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, seçim çalışmaları öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Kılıç, daha sonra İsmet İnönü ve Bülent Ecevit’in mezarlarını ziyaret etti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Anıtkabir’i ziyaret etti. Kılıç, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ’Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’ demişti. 5 yıl önce olduğu gibi Maltepe’de yeniden başlatacağımız büyük yürüyüş öncesi bir kez daha Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkıp, bizlere emanet ettiği iki büyük eserine ömrüm yettiğince sahip çıkmaya ve başta Maltepeliler olmak üzere yüce Türk milletine hizmet edeceğime söz verdim” diye konuştu.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı İsmet İnönü ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel başkanlarından merhum Başbakan Bülent Ecevit’in de mezarlarını ziyaret eden Kılıç, “Anadolu işgal altındayken tüm manda ve himaye tekliflerini elinin tersiyle iten, anti emperyalizm mücadelesiyle mazlum halklara umut ışığı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoldaşı, Kurtuluş Savaşımızın İsmet Paşa’sı, Cumhuriyet Halk Partimizin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü’yü ve ortanın solu şiarıyla sosyal demokrasiyi Türkiye’de iktidara taşıyan, Cumhuriyet Halk Partimizin önceki genel başkanlarından Bülent Ecevit’i mezarı başında ziyaret ederek, ilkeleri ışığında halka hizmeti Hakk’a hizmet sayarak yola devam edeceğimizin sözünü verdim” dedi.
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