Başkan Kılıç’tan kadınlara okuma yazma kursu müjdesi

Başıbüyük Mahallesi’nden kadınlarla kahvaltıda bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, gelen talep üzerine mahallede okuma-yazma kursu açma sözü verdi. Kılıç, “Komşularınızla, tanıdıklarınızla konuşup bir araya gelin. Hemen mahallede bir kurs açalım” dedi.

Maltepe Belediyesi tarafından kadın girişimciliğine ve kadın istihdamına destek sunmak amacıyla açılan Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda gerçekleştirilen kahvaltıda Başkan Ali Kılıç, Başıbüyük Mahallesi’nden yüzlerce kadına 4 yıllık hizmetlerini anlatırken, toplantıya katılan kadınların talep ve sorunlarını da dinledi. Aday olduğunda 18 mahalleye kreş sözü verdiğini, seçildikten sonra ilk kreşi Başıbüyük Mahallesi’nde hizmete açtıklarını ifade eden Kılıç,“Hem çocuklarımızın ilk eğitiminde yanlarında oluyor, hem de kadınların sosyal hayata daha çok katılmasına, iş bulup çalışarak, ekonomik özgürlüğünü kazanmasına destek oluyoruz. Bugüne kadar 12 mahallemizde kreşlerimizi tamamladık. 4 yıl önce göreve geldiğimde ilk kreşimizi Başıbüyük Mahallemizde hizmete açmıştım. Yıl sonunda 18 mahallemizin tümünde kreşlerimizi tamamlamış olacağız” diye konuştu.

“Dedikodulara kulak asmayın”

Kadınların kentsel dönüşümle ilgili düşüncelerini alan Kılıç, “En fazla 5-6 katlı binalar istiyoruz” cevabı üzerine, “Biz de 4 yıldır bunun için mücadele ediyoruz. Sizleri yan komşunuzdan, sokağınızdan, mahallenizden koparan, 14-15 katlı binalarla müteahhitlere rant kapısı olacak bir dönüşüme kapımızı kapattık. Mahallede birtakım dedikodularla sizleri kandırmaya, provokasyon yapmaya çalışanlar var. Bizlerden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Maltepe Belediye Meclisi olarak, oy birliği ile imar planlarımızı onayladık. Şuan İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Mevlüt Uysal’ın imzasını bekliyor. İBB’de de kabul edilince, imar planları tamamlanmış olacak. Böylece, tapularınızı da dağıtmak için önümüzde hiçbir engel kalmayacak” dedi.

Okuma yazma kursu müjdesi

Vatandaşların taleplerini de tek tek not alan Kılıç, okuma yazma bilmeyen insanların olduğu, bu konuda bir adım atılması gerektiğinin vurgulanması üzerine, şunları söyledi:

“Gerekeni yapmaya hazırım. Komşularınıza ulaşın, tanıdıklarınızla konuşun, bir araya gelin, bize ulaşın hemen mahallede bir okuma-yazma kursu başlatalım.”

Mahalledeki camilere destek isteyen bir kadının da ricasını geri çevirmeyen Kılıç, ”Ben her sabah camilerimize gidiyor, orada cami cemaatiyle görüşüyor, taleplerini alıyorum. Oralar bizim ibadet evlerimiz. Maltepe’deki tüm ibadethanelerimize bakım, onarımdan temizliğine kadar her türlü desteği sunuyoruz. Başıbüyük Mahallesi’ndeki camilerimizde de ekiplerimiz gereken tüm çalışmayı yapacak, ihtiyaçları giderecektir” diye konuştu.

Kılıç ayrıca, her yıl olduğu gibi bu yaz da, sadece kadınların katılacağı boğaz turu düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.