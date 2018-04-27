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27 Nisan 2018 Cuma 17:28

Başkan Remzi Aydın: "24 Haziran Eyüpsultan’da güzel olacak"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Eyüpsultan’dan aldığımız duyumlar, yaptığımız gözlemler, yaptığımız çalışmalar, vatandaşımızdan aldığımız geri dönüşler, bize Eyüpsultan’da 24 Haziran’da güzel bir netice ortaya...

Başkan Remzi Aydın: '24 Haziran Eyüpsultan'da güzel olacak'
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Eyüpsultan’dan aldığımız duyumlar, yaptığımız gözlemler, yaptığımız çalışmalar, vatandaşımızdan aldığımız geri dönüşler, bize Eyüpsultan’da 24 Haziran’da güzel bir netice ortaya koyacağını gösteriyor" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdığı bir programda, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim konusu da gündeme geldi.

24 Haziran’ın önemli bir seçim olduğunu belirten Başkan Remzi Aydın, "Eyüpsultan’ımız gayet güzel ve sağduyulu. Her zaman bizlere, güzel hizmet yapan yöneticilere destek veren vatandaşlarımızın çoğunlukta bulunduğu bir ilçe. Güzel insanların, sağduyulu insanların yaşadığı bir ilçe" dedi.

24 Haziran’ın öneminden bahseden Remzi Aydın, "Milletimizin, memleketimizin, aydınlık geleceklerin için de çok önemli bir dönemeç noktası olduğu düşünüyorum. Yeni bir sisteme geçilecek, esasında kısmen geçildi ama belki kalan kısımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam anlamıyla uygulanmaya başlanacak" diye konuştu.

"24 Haziran Eyüpsultan’da güzel olacak"

Anayasa referandumunun da vatandaşın çoğunluğunun oyuyla kabul edildiğini hatırlatan Aydın, "Güzel bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum, umuyorum. Eyüpsultan’dan aldığımız duyumlar, yaptığımız gözlemler, yaptığımız çalışmalar, vatandaşımızdan aldığımız geri dönüşler-feedbackler, inşallah Eyüpsultan’da 24 Haziran’da güzel bir netice ortaya koyacağını gösteriyor bize. Allah mahcup etmesin diyorum. Vatandaşımıza, milletimize güvendiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.
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