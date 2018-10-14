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14 Ekim 2018 Pazar 16:17

Bayrampaşa’da 10 bin kişiye hamsi dağıtıldı

Bayrampaşa Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’nde tonlarca hamsi dağıtıldı. Hamsinin tadına bakmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluştururken, festival renkli anlara sahne oldu.Bayrampaşa Belediyesi tarafından...

Bayrampaşa'da 10 bin kişiye hamsi dağıtıldı
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Bayrampaşa Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’nde tonlarca hamsi dağıtıldı. Hamsinin tadına bakmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluştururken, festival renkli anlara sahne oldu.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Hamsi Festivali’nde tonlarca hamsi vatandaşlara ikram edildi. Dev kazanlarda pişirilen hamsilerin tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Karadeniz ezgilerinin yankılandığı festival alanını dolduran vatandaşlar, horon oynayıp gönüllerince eğlendi. Karadenizli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de vatandaşlara hamsi ikram etti. 10 bin kişilik hamsinin dağıtıldığı festival renkli görüntüler oluştururken, vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirdi.

“Rizeli olduğum için etkinlikten büyük mutluluk duyuyorum”

Festivalde vatandaşlara balık ekmek dağıtan Başkan Aydıner, balık yapımı tarifini de verdi. "Rizeli olmam nedeniyle büyük mutluluk duyuyorum" diyen Aydıner, "Bütün hemşehrilerimiz burada. Onlara da bol bol afiyet olsun” diye konuştu.
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