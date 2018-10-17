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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:13

Bayrampaşa’da okul kantinlerine sıkı denetim

Toplum sağlığına büyük önem veren Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki okulların kantinleri ile yemekhanelerinde de detaylı hijyen kontrolü yapıyor. Şu ana kadar denetlenen 20 kantinden 5’ine kurallara uymadıkları gerekçesiyle idari yaptırım...

Bayrampaşa'da okul kantinlerine sıkı denetim
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Toplum sağlığına büyük önem veren Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki okulların kantinleri ile yemekhanelerinde de detaylı hijyen kontrolü yapıyor. Şu ana kadar denetlenen 20 kantinden 5’ine kurallara uymadıkları gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı. Denetimlerin tüm kantinlerde iki hafta içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Aldığı önlemlerle öğrencilerin okul içinde sağlıklı beslenmelerini sağlayan Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile Bayrampaşa’daki okulların kantinlerinde zabıta ekipleriyle birlikte denetim yapıyor. Denetimlerde kantinlerde kullanılan gıdaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onaylı olması ve belgelenmesi, gıdaların uygun koşullarda ve kaplarda saklanması, kullanılan mutfak gereçlerinin çelik ve paslanmaz olması, personel giysileri, kantin ilaçlamasının yaptırılıp yaptırılmadığı, gazlı içecek bulundurulup bulundurulmadığı, çalışan işçilerin sağlık muayene kartları, kantinlerin çalışma ruhsatları ve işletme kayıt belgeleri, temizlik ve hijyen koşulları, havalandırma sistemleri ve bulundurulması gereken etiketler tek tek kontrol ediliyor. Şu ana kadar ilçe genelindeki okullarda yer alan 42 kantinden 20’si denetlenerek, 5’ine kurallara uymadıkları gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı. Kalan 22 kantinde de denetimlerin iki hafta içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.
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