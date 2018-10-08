İSTANBUL:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:05

Belediye çalışanlarına sosyal medya farkındalık eğitimi

Bağcılar Belediyesi personeline sosyal medya uzmanları tarafından “Sosyal Medya Kullanımı” farkındalık eğitimi verildi. Çalışanların merak ettiği soruları cevaplandıran uzmanlar, sosyal medyada dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler verdi.

Belediye çalışanlarına sosyal medya farkındalık eğitimi
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Bağcılar Belediyesi personeline sosyal medya uzmanları tarafından “Sosyal Medya Kullanımı” farkındalık eğitimi verildi. Çalışanların merak ettiği soruları cevaplandıran uzmanlar, sosyal medyada dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler verdi.

Çağın en önemli iletişim araçları arasında yer alan sosyal medya her geçen gün hayatımızda daha çok yer alıyor. İş hayatı için de önemi zamanla artan sosyal medyanın doğru ve etkili kullanımı amacıyla Bağcılar Belediyesi, hizmet içi eğitimi düzenledi. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen “Sosyal Medya’yı kullanma” isimli seminere belediyenin bütün birimlerinden çok sayıda personel katıldı.

Katılımcılar, sosyal medyanın kullanımının etkilerinden yararlarına ve zararlarına kadar her açıdan aydınlatıldı. Sosyal medya, web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden gelecek taleplerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren uzmanlar, vatandaşların problemlerini çözme, iletişimde soru sorma ve yanıtlama konuları hakkında da personele bilgiler verdi.

Sosyal medya stratejileri, içerik yöntemleri, sosyal medyayı etkin ve doğru kulanım hakkında bilgilerin de verildiği eğitimde kullanıcının yapacağı paylaşımlarda dikkat etmesi gerekenler de altı çizilerek anlatıldı. Program karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti.
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