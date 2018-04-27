Beykoz Belediyespor’dan Beşiktaş Mogaz’a 40’ıncı yıl tebriği

Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı ve Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, Beşiktaş Mogaz Hentbol Şubesinin 40’ıncı yıl balosuna katılarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a tebriklerini iletti.

İstanbul Akatlar Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisleri’nde yapılan baloya Türkiye Hentbol Federasyon Başkanı Bilal Eyüboğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı ve Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, kulüp yöneticileri, genel koordinatörler, antrenörler, teknik kadro ve oyuncular katıldı.

Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile baloda bir araya gelirken, Beşiktaş Takımı’nın Türk hentbolunda çok önemli bir yeri olduğunu ve ülkemizin Avrupa arenasındaki markası olduğunu belirterek kulübün 40. yılını kutladı.

Fikret Orman ise Beykoz Belediyespor Başkanı Salim Öztürk’e 40’ıncı yıl balolarına katılımlarından dolayı teşekkür ederken, hentbola yaptıkları katkıdan dolayı bir sporsever ve başkan olarak mutluluk duyduğunu belirterek, Beykoz Belediyespor’a hentbol lig maçlarında başarılar diledi.