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24 Nisan 2018 Salı 09:12

Beykoz, kardeş şehirlerini ağırladı

Beykoz Belediyesi, kardeş şehirlerinin heyetleri ile gala gecesinde bir araya geldi. Gecede Beykoz Belediyesi ile kardeş şehirler arasında imzalanan protokolle dostluklar pekiştirildi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Beykoz Belediyesi,...

Beykoz, kardeş şehirlerini ağırladı
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Beykoz Belediyesi, kardeş şehirlerinin heyetleri ile gala gecesinde bir araya geldi. Gecede Beykoz Belediyesi ile kardeş şehirler arasında imzalanan protokolle dostluklar pekiştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Beykoz Belediyesi, 5 kardeş şehrinin heyetini ilçede ağırladı. Hidiv Kasrı’nda akşam yemeğinde buluşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Almanya’dan Mülhem Belediye Başkan Yardımcısı Magarate Witelmann, Macaristan’dan Mohaç Belediye Başkanı Közden Szeko, Kosava’dan Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, Bosna Hersek’ten Srebrenitsa Belediye Başkan Yardımcısı Nermin Ali Vukovic, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa protokol imzalayarak dostluklarını pekiştirdi.

Dostluk mesajlarının verildiği gecede Mohaç, Beykoz hatıra kitabı tanıtıldı. 10’uncu yıl anısına yapılan dostluk galasında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Bugün iki güzelliği bir arada gerçekleştirdik. 10 yıl önce attığımız imzalar vardı. Bugün o imzaları teyit ettik. Burada bizim 23 Nisan denk getirmek suretiyle onların çocuklarını buraya getirerek artık onların çocukları Beykoz’a geldiklerini Beykoz şehri kendi şehirleri arasında bir takım protokollerin imzalanmasına katıldıklarını söyleyebilecekler. Bu akşam duygulu anlar yaşandığını söyleyebiliriz. Kardeş belediyelerin başkanları ve temsilcileri konuşmalarından mutlu olduk. Bundan sonra inanıyorum ki çok farklı şeyler yapabileceğiz. Yerel yönetimlerin gücü dünyada barışın oluşmasında en büyük etkenlerden biri olacaktır. Dolayısıyla biz ne kadar yerel yönetimleri güçlendirebilirsek tahmin ediyorum ki dünyadaki barışı çok daha fazla katı yapacağız” dedi.
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