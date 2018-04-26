Beykoz’da çocuklarda teknoloji bağımlılığı söyleşisi

4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı’nda Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı, “Teknolojik Araçlar ve Çocuk” konusunda ebeveynlere yol gösterecek bir söyleşi yaptı.

Teknolojik araçların çocuklar üzerindeki etkilerine değinen Psikolog Neslihan Zabcı, bu araçların aşırı kullanımı ve bağımlılığını vurguladı. Klinik Psikolog Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı sunumunda, teknolojik araçların kullanımı konusunda çocuk-ergen-yetişkin tutumlarında gözlemlenen davranış ve yaklaşımlar, otorite kavramı, dürtü denetim eğitimi ve kontrolü, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, bilgisayar oyunları gibi güncel konuların yanında “sınır” kavramını da ele alarak yetişkinleri aydınlattı.

Anne babalara tavsiyelerde bulunan Psikolog Zabcı, “Anne babalar, teknolojik aletleri düşman ve yasak olarak görmemeli. Çünkü günümüzün koşulları ve gerçekleridir bunlar. Yasak kavramından uzak durup, oyun şeklinde bu durumu normalize etmek gerek. Çocuğun kendi dürtülerini kontrol etmesi gerek. Yani oyunlar insanı psikopat yapmaz. Bunlar simgesel alanlardır. Bu olumsuz duyguları çocuğun içinden dışına boşaltmak zorundayız. Bu yüzden teknolojik oyunlar dışarı çıkıştır. Dolayısıyla çocuk oyun alanında yaş sınırına uygun olarak oynayabilir” dedi.

“Gerçek Eyleme Hayır, Oyuna Evet”

Sürekli yasak konan, oyun alanına izin verilmeyen çocukların öfke ve şiddet dürtülerini bastırdığı, bunun da davranış bozukluğu oluşturduğuna değinen Zabcı, “Gerçek eyleme hayır oyuna evet. Yani çocuk, bu teknolojik oyunları oynarken oyunu birden şiddete döküp gerçeklik kazandırırsa sorun başlar. Onun yerine bu davranışı yine oyunla olumluya dönüştürebilirsiniz. Ayrıca bu oyunlar oynanırken ara vermek de önemli. Mola zamanı belirlenmeli. Doğru olan, çocuğa 6 yaşından önce tablet verilmemesi. 6 yaşın mola zamanı yarım saattir” şeklinde konuştu.

“Madde bağımlılığıyla teknoloji bağımlılığı arasında fark yoktur”

Madde bağımlılığıyla teknoloji bağımlılığı arasında fark olmadığını belirten Psikolog Zabcı, “Bunların hepsi klinik tanılardır. Çocuk ve ebeveyn arasında ilişkilerde canlı bir bağ varsa, ideal yaklaşım tarzı budur. Ceza ve tehdit edici sömüren yaklaşım doğru değildir. Çocuğa da danışarak, derslerinden geri kalmayacak şekilde birlikte planlama yapmak, suçlayıcı sen dili yerine biz dili kullanmak gerekir. Herşeye hayır demek, kişilik gelişimini köreltir. Çocuğa mola verdirmek, saygılı davranmak, pozitif disiplin gereğidir. Cep telefonu kullanımı ise 9 ve 12 yaş arasında alınmalıdır. Böylece çocuk, arkadaş çevresinde de var olan Watsapp veya çeşitli oyun grupları da kurarak sosyal dünyasını geliştirmiş olur, toplumdan soyutlanmaz. Bir sorun olduğunda ‘Gel Seninle Konuşalım’ deyip anlam çalışması yapmalıyız” diye konuştu.

Psikolog Zabcı, söyleşide anne ve babalardan gelen soruları da yanıtladı.