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03 Temmuz 2018 Salı 21:58

Beyoğlu’nda 400’den fazla çocuk toplu sünnet şöleninde eğlendi

25’inci Beyoğlu Sünnet Şöleni, 400’den fazla çocuk ve ailelerinin katılımıyla Kasımpaşa İskelesi’nde gerçekleştirildi. Minikler şölende doyasıya eğlenirken, etkinlikte Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da çocukları yalnız bırakmadı.

Beyoğlu'nda 400'den fazla çocuk toplu sünnet şöleninde eğlendi
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25’inci Beyoğlu Sünnet Şöleni, 400’den fazla çocuk ve ailelerinin katılımıyla Kasımpaşa İskelesi’nde gerçekleştirildi. Minikler şölende doyasıya eğlenirken, etkinlikte Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da çocukları yalnız bırakmadı.

25’inci Beyoğlu Sünnet Şöleni, 400’den fazla çocuk ve ailelerinin katılımıyla Kasımpaşa İskelesi’nde gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen şölene Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Şölende çocuklar kendileri için hazırlanan animasyon gösterileri ve yarışmalarla doyasıya eğlendi. Sünnet olmak için kayıt yaptıran çocukların kıyafetleri ve hastane masrafları Beyoğlu Belediyesi tarafından karşılanırken, aileler şölende kendilerine verilen kart ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binası’na (Kasımpaşa Deniz Hastanesi) giderek çocuklarını sünnet ettirebilecek.

“Sünnet şöleni 25 yılını doldurdu”

Çocuklar için Beyoğlu’nda birbirinden farklı birçok etkinlik gerçekleştirildiğini ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Sünnet şöleni 25 yılını doldurdu. Sosyal hayatın önemli bir vakası, 400’den fazla çocuk bugün burada sünnet şöleniyle sünnet olacaklar. Etkinliklerden biri bitiyor, biri başlıyor. İşte heyecanımız burada, bu anlamlı günde sizlerle bu anları bölüştüğüm için mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Oğlunu sünnet ettirmeden önce şölene katıldığını ve ilçede gerçekleşen etkinliklerden çok memnun olduğunu ifade eden Osman Kodalak, “Bütün yeğenlerimizi Beyoğlu’nda sünnet ettiriyoruz. Sadece sünnet değil, etkinlikler muhteşem” ifadelerini kullandı.
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