İSTANBUL:
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11 Ekim 2018 Perşembe 09:51

Beyoğlu’nda elektronik atıklar çöpe gitmeyecek

Beyoğlu’nda Elektronik atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında ilçede bulunan 45 mahalle muhtarlığında elektronik atık toplama merkezleri oluşturuldu.

Beyoğlu'nda elektronik atıklar çöpe gitmeyecek
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Beyoğlu’nda Elektronik atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında ilçede bulunan 45 mahalle muhtarlığında elektronik atık toplama merkezleri oluşturuldu.

Doğal kaynakların korunması ile ilgili önemli projelere imza atan Beyoğlu Belediyesi, 2007 yılında başlattığı Atık Toplama Kampanyasına bir yenisini daha ekledi. Yağ, pil, cam ve ambalaj atıklarını toplayarak geri dönüşüme kazandıran Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Elektronik atıkların da toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için çalışma başlattı. Elektronik atıkların içerisinde bulunan ağır metallerin insan sağlığına ve doğaya zarar vermesini önlemek amacıyla hayata geçirilen çalışma, doğal kaynakların kullanımını azaltarak atık maddelerin yeniden ham madde olarak kullanılmasını sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

45 mahalle de elektronik atık toplama merkezleri oluşturuldu

Elektronik atıkların toplanması amacıyla Beyoğlu’nda bulunan 45 mahalle muhtarlığında elektronik atık toplama merkezleri oluşturuldu. Çalışmaların daha geniş bir alana yayılması için de ilçede bulunan işletmeler bilgilendirildi. Ayrıca semt konaklarında eğitim gören 400 kursiyere de elektronik atıkların ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasının önemi konusunda eğitim verildi.
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