Beyoğlu’nda Geleneksel Pilav Günleri başladı

Beyoğlu’nda geleneksel olarak düzenlenen Semt Konakları Pilav Günleri büyük coşkuyla başladı. Semt Konakları Anaokulu öğrencilerinin hünerlerini sergilediği etkinliklere katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, semt konakları ile sosyal belediyeciliği vatandaşların ayağına getirdiklerini söyledi.

Beyoğlu’nda geleneksel olarak düzenlenen Semt Konakları Pilav Günleri büyük coşkuyla başladı. Semt Konakları Anaokulu öğrencilerinin hünerlerini sergilediği etkinliklere katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, semt konakları ile sosyal belediyeciliği vatandaşların ayağına getirdiklerini söyledi.

Beyoğlu Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Semt Konakları Pilav Günleri, Okmeydanı ve Kasımpaşa Semt Konaklarında düzenlenen etkinliklerle başladı. Semt Konağı öğrencilerinin yıl sonu gösterileriyle adeta şölen havasına dönüşen etkinliklerde, öğrenciler sahne performanslarıyla katılımcılardan tam not aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Pilav Günlerine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katılarak gösterileri izledi.

Minik öğrenciler ilk mezuniyetlerini Başkan Demircan’la kutladı

Okmeydanı Semt Konağının bahçesinde ve Kızılay Meydanı’nda kurulan sahnelerde, Semt Konakları Anaokullarında eğitim gören minik öğrenciler ile sanat branşı öğrencileri tüm hünerlerini sergiledi. Sahne gösterimlerinin sonunda Semt Konaklarında eğitim alan anaokulu öğrencileri Başkan Demircan’la birlikte keplerini havaya fırlatarak ilk mezuniyetlerini kutladı. Daha sonra vatandaşlara pilav ve ayran ikramı yapıldı. Etkinlikler kapsamında Semt Konağı kursiyerlerinin çalışmaları da açılan sergilerle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Okmeydanı Semt Konağını 2006 yılında hizmete açtıklarını belirten Başkan Demircan, “Aradan tam 12 sene geçti. Anaokulunda 41 çocuğumuz var, 2 bin 400 kişi kurslara katılıyor, kütüphane hizmetine 15 bin çocuk katılmış, kütüphaneye gelip giden tüm çocukların sayısı ise 22 bin. Özetle yıllık 31 bin kişi buraya gelip gitmiş. Mahallelerde sosyal belediyecilik, sosyal devlet bu, hizmeti vatandaşlarımızın ayağına ücretsiz olarak getirebilmek” dedi.

Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları Pilav Günleri, ilçenin farklı noktalarında bulunan 15 Semt Konağında 11 gün boyunca devam edecek.