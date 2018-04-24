Beyoğlu’nda söz sırası çocuklarda

Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan Çocuk Meclisi ilk oturumunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirdi. Oturuma katılarak çocukların talep ve önerilerini dinleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Çocukların demokratik hayatı öğrenmeleri ve katılım sağlamaları ülkemizin geleceği açısından çok önemli” dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan Çocuk Meclisi ilk oturumunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirdi. Oturuma katılarak çocukların talep ve önerilerini dinleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Çocukların demokratik hayatı öğrenmeleri ve katılım sağlamaları ülkemizin geleceği açısından çok önemli” dedi.

Beyoğlu’nda çocukların, problemlerini ve taleplerini ifade ederek çözüm noktasında aktif rol almalarını sağlamak amacıyla Beyoğlu Belediyesi Çocuk Meclisi’ni oluşturuldu. 50 asil ve 50 yedek üyeden oluşan Çocuk Meclisi, ilk oturumunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirdi. Beyoğlu Belediyesi Meclis salonunda yapılan oturuma Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katılarak çocukların talep ve önerilerini dinledi. Renkli görüntülere sahne olan toplantıda Başkan Demircan, Çocuk Meclis üyelerine ilk toplantı hatırası olarak kitap hediye etti.

"Bugünün anlamı ve önemi çok büyük"

Çocukların demokratik hayatın önemini öğrenmelerinin çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Demircan, “Çocukların demokratik hayatı öğrenmeleri ve katılım sağlamaları ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Çocuk Meclisimiz ilk toplantısını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirdi. Bu günün anlamı ve önemi çok büyük. Ülkemizde yaşayan herkese bir gün bu sıralara seçilerek gelebileceğinin mesajını veriyor. Çocuklarımızı bu duruma şimdiden hazırlayacağız ki, onlar da büyüdüklerinde devletine, milletine, anne ve babalarına hizmet edeceklerini anlasınlar” dedi.

"Gelecekte de çocuklar sizden aynı şeyleri isteyecek"

Başkan Demircan, “Bugün buraya geldiniz ve benden bir şeyler istiyorsunuz. Gelecekte de çocuklar sizden aynı şeyleri isteyecekler. Siz de aynı şeyleri o dönemin çocukları için yapacaksınız. Bu meclisin anlamı, sizi bugünden meclis üyeliğine hazırlamak ve gelecekte ‘ben de bu işi yapabilirim’ demenizi sağlamak. Dolayısıyla çocuk meclisini burada mecliste gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Çocuk Meclisi üyelerinin görev süresi bir yıl

Beyoğlu Belediyesi Çocuk Meclisi üyeliği için 6 Nisan 2018 tarihinde sona eren başvuruların ardından, başvuruda bulunan tüm adaylar mülakata çağrıldı. Başvuruda bulunan 500 aday ile Beyoğlu Belediyesinde yapılan mülakat sonucunda 50 asil üye ve 50 yedek üye seçildi. Mülakat sonuçlarının duyurulmasının ardından Çocuk Meclisi üyelerinin bir yıllık görev süreleri başlamış oldu.