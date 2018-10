Büyükçekmece Belediyesinden can dostlarına ücretsiz aşı ve bakım

Büyükçekmece Belediyesi veteriner hekimleri tarafından ilçedeki tüm kedi ve köpeklerin genel bakımı ve aşıları yapıldı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinliklerini sürdüren Büyükçekmece Belediyesi örnek bir hizmete daha imza attı.Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönünde yoğun çalışmalar yapan Büyükçekmece Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü veteriner hekimleri, kedi ve köpeklerin rutin olan iç - dış parazit ve kuduz aşılarını yaptı.

Hayvanseverler tarafından takdirle karşıladı

Hafta sonu Büyükçekmece Kordonboyu’nda kurulan stantlarda, aşı ve tedavinin yanı sıra tırnak ve tüy bakımı da yapan veteriner hekimler, hayvanseverlerin hayvan bakımına yönelik sorularını da yanıtladı. Hiçbir ücret almadan kedi ve köpeklerin rutin aşılarını yapan veteriner ekipler, aynı zamanda hayvanların sağlık durumunu da kontrol etti. Büyükçekmece Belediyesinin hayvanlara yönelik hizmeti vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

“Can dostlarımızın her zaman yanındayız”

Can dostları için yapılan her hizmetin kendisini de çok mutlu ettiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Hayvansever Büyükçekmece ailemizin, evlerinde besledikleri kedi ve köpek gibi sevimli dostlarına, Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimleri tarafından aşı, tedavi ve bakım yapıldı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada can dostlarımızın her zaman yanlarındayız” dedi.