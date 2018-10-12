Büyükçekmece Belediyesinin kursları aile ekonomilerine katkı sağlıyor

Büyükçekmece Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları her yıl binlerce vatandaşı meslek sahibi yaparken, aile ekonomilerine de önemli bir katkı sağlıyor.

Büyükçekmece Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları her yıl binlerce vatandaşı meslek sahibi yaparken, aile ekonomilerine de önemli bir katkı sağlıyor.

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana on binlerce kişiyi meslek sahibi yapan Büyükçekmece Belediyesi kursları, bu yıl da 17 merkezde toplam 105 branşta 104 eğitmenle 16 bin 545 kursiyere ücretsiz meslek edindirme kursları veriyor.

Büyükçekmece Belediyesi, halk akademisi eğitmenleri tarafından verilen basit teknoloji kullanımı, bilgisayar işletmenliği, bilgisayarda hızlı klavye kullanımı ve Wordpress ile internet sayfası hazırlama dersleri teknoloji alanında kendilerini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlara kapılarını açıyor. Vatandaşların mutlu ve başarılı olacağı mesleklere yönelmeleri konusunda da çalışmalar yapan Büyükçekmece Belediyesi, ücretsiz saç bakımı ve yapımı, manikür, pedikür teknikleri, aşçı çırağı, pastacı çırağı, ilkyardım, iş güvenliği ve işçi sağlığı, Türk işaret dili, afet bilinci eğitimi ve emlak danışmanlığı dersleri vererek iş arayan vatandaşların yardımına koşuyor.

Her bölgede kurs imkanı sağlanıyor

Yabancı dil öğrenmek ve geliştirmek isteyen vatandaşlara da destek olan Büyükçekmece Belediyesi, ücretsiz İngilizce A1, İngilizce A2, Yunanca, Bulgarca ve İspanyolca dil eğitimi dersleri veriyor. Çakmaklı, Tepecik, Büyükçekmece ve Celaliye’de hizmet veren kültür merkezlerinde faaliyet gösteren ücretsiz Meslek Edindirme Kurslarına kayıt yaptırmak isteyen tüm vatandaşlar 861 24 00 numaralı telefonu arayabilir.

“On binlerce vatandaşımızı meslek sahibi yaptık”

Büyükçekmece halkının, Meslek Edindirme Kursları sayesinde Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğe karşı koyduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Meslek Edindirme Kurslarımız sayesinde her yıl binlerce vatandaşımız meslek sahibi oluyor. Ülkemizde evine ekmek götüremeyen, aile bütçesiyle geçinemeyen binlerce vatandaşımız var. Belediyemizin kursları sayesinde meslek sahibi olan ve daha kolay iş bulabilen on binlerce vatandaşımız oldu. İnsanlarımızın bir meslek sahibi olduğunu görmek bizim için son derece önemli. Bölgelerdeki kültür merkezlerimizde verilen derslerin tamamı ücretsizdir. Bu zor dönemde halkımıza destek olabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.