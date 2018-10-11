Büyükçekmece kış mevsimine hazırlanıyor

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kış mevsimi öncesinde de yol, kaldırım, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

24 mahallenin tamamına yayılan yapım çalışmalarında altyapı ve acil yol bakım ve onarım ekipleri görev alıyor.b Büyükçekmece Belediyesi Çözüm Masası’nı arayan vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar yapan ekipler, daha modern ve güvenli bir Büyükçekmece için gece gündüz mesai yapıyor. Yaz ayları boyunca 24 mahallede yolları asfaltlayan ekipler, şimdi de kış aylarının yollar üzerinde oluşturabileceği yıpratıcı etkileri en aza indirmek için pek çok noktada bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. İlçeyi dört bölgeye ayıran ekipler, her yıl olduğu bu yıl da yol, kaldırım, tretuvar, bahçe duvarı ve yağmur suyu kanalı gibi alt ve üstyapı çalışmalarına imza atıyor. Sonbahar ve kış aylarında yaşanabilecek sel baskınlarına karşı pek çok farklı noktada kanal çalışmaları gerçekleştiriliyor, Büyükçekmece’nin altyapısı güçlendiriliyor. Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Ekim ayında gerçekleştirdiği çalışmalardan bazıları şöyle:

"Pınartepe Mahallesi, Korkmaz Sokak istinat duvarı yapımı, Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Caddesi kaldırım, yol, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları, Atatürk Caddesi kaldırım tamiri, Fatih Mahallesi Nazlı Sokak yol yapım çalışması, Atatürk Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi kaldırım yapım ve düzenleme, Fatih Mahallesi Recep Güngör Sokak yol yapım çalışması, Cumhuriyet Mahallesi Çoruh Sokak yol yapım çalışması, Karaağaç Mahallesi Dostluk Caddesi perde duvar imalatı, Çakmaklı Mahallesi Kıymet Caddesi taş tamiri, Güzelce Mahallesi Gözüaydın Sokak, Yedigöller, Gün, Caneriği, Özgenalp ve Sert Kaya Sokak’ta parke taş imalatı, Mimaroba Mahallesi Doğançay Sokak’ta parke taş tamiri, Hürriyet Mahallesi Aydınalp ve Dilara Sokak’ta taş tamiri, Kumburgaz Mahallesi Özlem 3 Sokak’ta taş tamiri."