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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:51

Büyükçekmece’de sokak hayvanları yararına 7. kez konser düzenlendi

Büyükçekmece Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Derneği ve İshakoğlu Musiki Derneği işbirliğiyle düzenlenen ’Sevgimiz İlaç Olsun Türk Sanat Müziği Konseri’ yedinci kez Türk Sanat Müziği severlerle buluştu.Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz...

Büyükçekmece'de sokak hayvanları yararına 7. kez konser düzenlendi
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Büyükçekmece Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Derneği ve İshakoğlu Musiki Derneği işbirliğiyle düzenlenen ’Sevgimiz İlaç Olsun Türk Sanat Müziği Konseri’ yedinci kez Türk Sanat Müziği severlerle buluştu.

Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan sokak hayvanları için düzenlenen konsere çok sayıda hayvansever katıldı. Konserde toplanan paranın tamamı rehabilitasyon merkezindeki bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi için kullanılacak.

“Keşke tüm insanlarımız bu kadar duyarlı olsa”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen konsere katılan Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, “Eczacı Kadir İshakoğlu’na ve Büyükçekmece Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Aynur Üstükarcı’yı tebrik ediyorum. Keşke tüm insanlarımız bu kadar duyarlı olsa. Minik dostlarımızı düşünerek düzenlediğimiz bu konserde sokak hayvanlarımıza yardımda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
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