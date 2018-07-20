Büyükçekmece’yi ünlü heykeltıraşlar süsleyecek

Büyükçekmece’nin meydanları, parkları ve belediye binası için 6 ülkeden gelen ünlü heykeltıraşların Marmara mermerinden ve özel olarak hazırlanan demir malzemelerden yapılacak heykellerle süslenecek.

Büyükçekmece’nin meydanları, parkları ve belediye binası için 6 ülkeden gelen ünlü heykeltıraşların Marmara mermerinden ve özel olarak hazırlanan demir malzemelerden yapılacak heykellerle süslenecek.

Bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü heykeltıraşlar, Uluslararası Heykel Sempozyumu için çalışmalarına Büyükçekmece Gölü yanında bulunan alanda başladı. Uluslararası Heykel Sempozyumu için Güney Kore, Bulgaristan, Almanya, Ukrayna, İtalya, Macaristan ve Türkiye’den heykeltıraşlar Marmara mermeri ve özel demir malzemeler üzerinde çalışarak özgün çalışmalar ortaya çıkartacak. İlçenin yapısına uygun eserler ortaya çıkarmaları için heykeltıraşlara ilçenin park ve etkinlik alanlarından resimler gönderildi. Bu yıl yapılacak heykeller, Büyükçekmece Belediyesinin yeni hizmet binası için özel çalışmalarla tasarlanacak. Yeni belediye binası için 14 farklı eserin yapılması planlanıyor.

“7 heykeltıraş sanatçımız katıldı”

Uluslararası Heykel Sempozyumu Küratörü Metin Yergin, "Bu sene diğer yıllar da olduğu gibi 7 heykeltıraş sanatçımız katıldı. Güney Kore, Bulgaristan, Almanya, Ukrayna, İtalya, Macaristan ve Türkiye’den gelen sanatçı arkadaşlarımız var. Burada oluşturulan eserlerin bir kısmı bittiğinde yeni belediye binasının önünde yapılan alana yerleştirilecek. Sanatçıları çalışmaları konusunda serbest bırakıyoruz. Herhangi bir tema belirlemedik ama onlara belediye ve çevresindeki alanların fotoğraflarını yollayarak mekan için özel işler üretmelerini sağladık. Sanatçılar da bizleri kırmayarak kendi istedikleri mekan ile ilişkiye girebilecek işler ürettiler” şeklinde konuştu.