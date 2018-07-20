İSTANBUL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 11:15

Büyükçekmece’yi ünlü heykeltıraşlar süsleyecek

Büyükçekmece’nin meydanları, parkları ve belediye binası için 6 ülkeden gelen ünlü heykeltıraşların Marmara mermerinden ve özel olarak hazırlanan demir malzemelerden yapılacak heykellerle süslenecek.

Büyükçekmece'yi ünlü heykeltıraşlar süsleyecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Büyükçekmece’nin meydanları, parkları ve belediye binası için 6 ülkeden gelen ünlü heykeltıraşların Marmara mermerinden ve özel olarak hazırlanan demir malzemelerden yapılacak heykellerle süslenecek.

Bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü heykeltıraşlar, Uluslararası Heykel Sempozyumu için çalışmalarına Büyükçekmece Gölü yanında bulunan alanda başladı. Uluslararası Heykel Sempozyumu için Güney Kore, Bulgaristan, Almanya, Ukrayna, İtalya, Macaristan ve Türkiye’den heykeltıraşlar Marmara mermeri ve özel demir malzemeler üzerinde çalışarak özgün çalışmalar ortaya çıkartacak. İlçenin yapısına uygun eserler ortaya çıkarmaları için heykeltıraşlara ilçenin park ve etkinlik alanlarından resimler gönderildi. Bu yıl yapılacak heykeller, Büyükçekmece Belediyesinin yeni hizmet binası için özel çalışmalarla tasarlanacak. Yeni belediye binası için 14 farklı eserin yapılması planlanıyor.

“7 heykeltıraş sanatçımız katıldı”

Uluslararası Heykel Sempozyumu Küratörü Metin Yergin, "Bu sene diğer yıllar da olduğu gibi 7 heykeltıraş sanatçımız katıldı. Güney Kore, Bulgaristan, Almanya, Ukrayna, İtalya, Macaristan ve Türkiye’den gelen sanatçı arkadaşlarımız var. Burada oluşturulan eserlerin bir kısmı bittiğinde yeni belediye binasının önünde yapılan alana yerleştirilecek. Sanatçıları çalışmaları konusunda serbest bırakıyoruz. Herhangi bir tema belirlemedik ama onlara belediye ve çevresindeki alanların fotoğraflarını yollayarak mekan için özel işler üretmelerini sağladık. Sanatçılar da bizleri kırmayarak kendi istedikleri mekan ile ilişkiye girebilecek işler ürettiler” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku