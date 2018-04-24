Cemal Reşit Rey kaçırılmayacak programlarla müzikseverleri bekliyor

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bu hafta Eski Kökler Yeni Yapraklar, Vincent Herring and His All Star Jazz Orchestra Presents Jazz The Story, “Hıdırellez Günü”-Mostar Sevdah Reunion, İstanbul’da Pazar Konserleri ve Bizim Havalarımız programları...

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bu hafta Eski Kökler Yeni Yapraklar, Vincent Herring and His All Star Jazz Orchestra Presents Jazz The Story, “Hıdırellez Günü”-Mostar Sevdah Reunion, İstanbul’da Pazar Konserleri ve Bizim Havalarımız programları düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesindeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta kaçırılmayacak programlarla müzikseverleri bekliyor. Mahsa Vahdat, Tord Gustavsen ve Coşkun Karademir, “SKRUK Korosu” eşliğinde Cemal Reşit Rey’de bir araya gelecek. Dil, kültür ve müzik buluşmasının yaşanacağı program, 30 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak.

Vincent Herring, caz müziğinin 101 yıl önce başlayan hikâyesini günümüz sanatçılarıyla birlikte 3 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Cemal Reşit Rey sahnesinde anlatacak. Balkanlar’ın en iyi gruplarından biri olarak kabul edilen Mostar Sevdah Reunion, 5 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sevenleriyle buluşacak. Cemal Reşit Rey sahnesinde 6 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan İstanbul’da Pazar Konserleri’nin bu ayki konuğu ise önemli caz vokallerimizden Jülide Özçelik.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun klasikleşen programlarından Bizim Havalarımız, bu ay “Türküler Dinlerim” temasıyla müzikseverlerle buluşacak. 6 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak konseri Şef Zafer Gündoğdu yönetecek.