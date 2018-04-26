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26 Nisan 2018 Perşembe 11:18

Çikolata yerine yeşil elma

Sağlık Hizmetleri Alanı Öğretmeni Semiha Düzgün, Bağcılar Belediyesinin düzenlediği seminerde “Dengeli ve Sağlıklı Beslenme” konusunda velileri ve öğrencileri bilgilendirdi. “Çocukların bedenlerinde zararlı etkiler bırakabilen çikolata yerine yeşil elma yiyin” diyen Düzgün, örnek olması amacıyla programda davetlilere yeşil elma ikram etti.

Çikolata yerine yeşil elma
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Sağlık Hizmetleri Alanı Öğretmeni Semiha Düzgün, Bağcılar Belediyesinin düzenlediği seminerde “Dengeli ve Sağlıklı Beslenme” konusunda velileri ve öğrencileri bilgilendirdi. “Çocukların bedenlerinde zararlı etkiler bırakabilen çikolata yerine yeşil elma yiyin” diyen Düzgün, örnek olması amacıyla programda davetlilere yeşil elma ikram etti.

Bağcılar Belediyesi tarafından öğrencilerin doğru beslenmesi ve zararlı yemek alışkanlıklarından kurtulması için “Dengeli ve Sağlıklı Beslenme” semineri düzenlendi. Bağcılar Aydın Doğan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programda Sağlık Hizmetleri Alanı Öğretmeni Semiha Düzgün, öğrencileri uyarırken velileri de bilgilendirdi. Sinevizyon sunumu yapan Düzgün, söyleyeceklerini “Optimal Beslenme”, “Besin Grupları”, “Besin Öğeleri”, “Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Önerileri” başlıkları altında topladı.

“Günde en az 8-10 bardak su tüketin”

Kaliteli beslenmenin önemine vurgu yapan Düzgün, “Sağlığınızı korumak amacıyla kaliteli beslenmelisiniz. Kaliteli beslenmenin ilk şartı ise gereksinimiz olan enerji ve besin öğelerini gün içerisinde öğünlerde dengeli ve yeterli biçimde alabilmektir. Bu nedenle günde en az 3 ana (sabah, öğle ve akşam) ve 3 ara (kuşluk,ikindi ve gece) tüketmeli ve asla öğün atlamamalısınız. Öğün aralarındaki sürenin kısa olması, vücutta pozitif bir protein ve enerji dengesi oluşturmakta ve vücut proteinleri artmaktadır. Uzun aralıklarla beslenmede ise bunun aksine vücutta yağ birikimi artmakta ve bu durum kan yağları (kolesterol vb.) düzeyini arttırarak kalp hastalıkları ve şeker hastalığı oluşum riskini arttırmaktadır. Bu nedenle ana öğünler arasında ara öğün tüketimine dikkat edilmeli ve sık sık beslenmeye özen gösterilmelidir” dedi.

Düzgün, konuşmasının devamında şunları sıraladı:

“Beslenmemizde önemli yeri olan yumurta protein kalitesi en yüksek besindir. Protein yüksek olduğu için çocuklar tarafından her gün bir adet tüketilmesi yararlıdır. Su ve diğer içecekler vücut su dengesinin korumasında önemlidir. Günde en az 8-10 bardak su tüketin. Boya uygun vücut ağırlığının dengede tutulması, uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır”

“Abur cubur tüketimin fazla olması yağlanmayı artırır”

Konferansta sağlıksız beslenmeye dikkat çeken Düzgün, “Aşırı yağlı ve karbonhidrattan zengin gıdalar yenilmesi, şekerli içecekler, bisküvi, çikolata ve cips gibi abur cubur tüketimin fazla olması yağlanmayı artırıyor. Yağlar, en çok enerji veren gruptur. Çikolatalar yağdan zengindir ve fazla tüketilmemelidir. Kalp-damar sağlığını bozar, şişmanlık yapar ve kanın yapısını bozar. Birçok hastalığa zemin hazırlar. İçine neler katıldığını tam olarak bilmediğiniz, vücudunuza yararından çok zararı dokunan, kıymetli çocuklarınızın bedenlerinde zararlı etkiler bırakabilen çikolata yerine yeşil elma yiyin” dedi.

Uyarıların ardından sağlıklı atıştırmalara örnek olması amacıyla davetlilere yeşil elma ikram eden Düzgün, “Siz de böyle yapın” dedi.
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