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24 Nisan 2018 Salı 09:11

Çocuklar, bu festivalde buluştu

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocuklar Sancaktepe’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 5’inci Uluslararası Çocuk Festivali’nde buluştu.Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen...

Çocuklar, bu festivalde buluştu
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Dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocuklar Sancaktepe’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 5’inci Uluslararası Çocuk Festivali’nde buluştu.

Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali’nde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşadı. Taha Akgül Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen festivale, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek ve Makedonya’dan 85 çocuk katıldı.

Misafir çocuklar, İstanbul’un tarihi yerlerini gezdikten sonra festivale katılarak, yöresel halk oyunlarını sergiledi. Çocukların gösterileri, renkli görüntülere sahne oldu. Sancaktepe Belediyesi düzenlediği festivale Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile yüzlerce çocuk katıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem çocuklarla fotoğraf çektirdi. Festivalde ilk olarak sahneye çıkan Sancaktepe Belediyesi mehteran takımı salondakilere unutulmaz anlar yaşattı. 3 ülkeden gelen çocuklarla, Türkiye’nin farklı yörelerindeki folklor ekipleri performansları ile izleyenleri mest etti.

“Çocuklar bizim istikbalimiz, çocuklar bizim yarınlarımız”

Çocukların bayramını kutlayan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Tüm çocuklarımız için Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sancaktepe Belediyesi olarak iktidara geldiğimiz gün itibariyle 9 yıldır en fazla hizmeti çocuklarımıza ve gençlerimize yaptık. Çünkü çocuklar bizim istikbalimiz, çocuklar bizim yarınlarımız. Bugün burada aramızda var olan Bilgi Evlerine devam eden çocuklarımızın hepsini kutluyorum. Cenab-ı Hak onları anne-babalarına bağışlasın. İstikballeri aydınlık olsun, gelecekleri güvende güçlü bir Türkiye’de yaşasınlar. Bugün 5’inci Uluslararası Çocuk Festivali’mizi yapıyoruz. Bugün bu programımıza kardeş ülke Azerbaycan’dan, Bosna Hersek’ten, Makedonya’dan çocuklarımız ve misafirlerimiz var. Kardeş ülkenin çocuklarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz” şeklinde konuştu.
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