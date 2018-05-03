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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:51

Çölyaklılar şenlikte buluşacak

Türkiye’nin ilk çölyak dostu belediyesi unvanına sahip Maltepe Belediyesi, ’3. Ulusal Glutensiz Hayat Şenliği’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Çölyaklılar şenlikte buluşacak
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Türkiye’nin ilk çölyak dostu belediyesi unvanına sahip Maltepe Belediyesi, ’3. Ulusal Glutensiz Hayat Şenliği’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Maltepe Belediyesinin, Glutensiz Hayat Derneği’yle birlikte düzenleyeceği şenliğe, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Antalya ve Kayseri’den çölyaklılar, aileleri ve çölyak dostları katılacak. Sindirim sistemi rahatsızlığı olarak bilinen, çölyak hastalığının tanınması ve ulusal anlamda farkındalık yaratılması, birlik- beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi amaçlanan şenlik, 6 Mayıs Pazar günü Kamuran Kumkumoğlu Parkı’nda gerçekleştirilecek. Sunuculuğunu Engin Arda’nın üstleneceği şenlikte, Anadolu rock müziğinin sevilen isimlerinden Hakan Ergün ve şarkıcı Gökhan Doğanay Pars sahne alacak. Maltepe’de özel gençlere rehabilitasyon eğitimi veren Tomurcuk Kooperatifi, “Anadolu Ateşi” dans gösterisiyle etkinliğe renk katacak. Palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinliği yapılacak etkinlikte, glutensiz üretim yapan firmalar katılımcılara ikramlarda bulunacak.

Çölyaklılar için yürüyecek

Gönüllü Hakan Pekzorluda, çölyak ve gluten duyarlılığına dikkat çekmek ve çölyaklılara destek vermek için Kocaeli’nin Darıca ilçesinden, etkinlik alanına yürüyüş yapacak. Darıca’da yaşayan 52 yaşındaki Pekzorlu, Çayırova D-100 TEM bağlantı yolundan, Tersane Köprü’den sahil yoluna inip, Tuzla, Pendik, Kartal ilçelerinden geçerek devam edeceği ortalama 40 kilometrelik yolculuğunu, Kamuran Kumkumoğlu Parkı’nda tamamlayacak.
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