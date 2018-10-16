İSTANBUL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 14:01

Cumhuriyet parkı ismi oy birliği ile kabul edildi

Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. yılı vesilesiyle Avcılar’da bir parka ‘Cumhuriyet Parkı’ adı verilecek.

Cumhuriyet parkı ismi oy birliği ile kabul edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. yılı vesilesiyle Avcılar’da bir parka ‘Cumhuriyet Parkı’ adı verilecek.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 95’inci yılı vesilesiyle Avcılar’da bir parka ‘Cumhuriyet Parkı’ adı verilecek. Avcılar Kent Konseyinin, Avcılar Belediye Meclisine verdiği teklif doğrultusunda; Tahtakale Mahallesi, Ispartakule mevkii 642 Ada, 1 parselin batısındaki alana yeni yapılan park, ‘Cumhuriyet Parkı’ olacak. Avcılar Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilen yeni park ismi, Avcılar Halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku