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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:31

Doktorlardan grip aşısı için önemli uyarı

İç Hastalıkları Doktoru Uğur Dilek Calap, Hayriye Gök İlkokulunda ebeveynlerle buluştu. Dr. Calap, grip aşısı ile ilgili önemli uyarılarda bulunarak, "Yumurta alerjisi olan kişiler kesinlikle grip aşısı olmamalıdır" dedi.Küçükçekmece...

Doktorlardan grip aşısı için önemli uyarı
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İç Hastalıkları Doktoru Uğur Dilek Calap, Hayriye Gök İlkokulunda ebeveynlerle buluştu. Dr. Calap, grip aşısı ile ilgili önemli uyarılarda bulunarak, "Yumurta alerjisi olan kişiler kesinlikle grip aşısı olmamalıdır" dedi.

Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği seminerde, Dr. Uğur Dilek Calap, üst solunum yolları hastalıkları ile ilgili ebeveynleri bilgilendirerek, önemli tavsiyelerde bulundu. Bir çocuğun yıl içerisinde ortalama 5 ila 8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebileceğini belirten Dr. Calap, “Yaş büyüdükçe bu sıklık azalır. Üst solunum yolu enfeksiyonları viral ve bakteriyal kaynaklıdır. Her enfeksiyonda antibiyotik tedavisi uygulamak doğru değildir. Viral enfeksiyon başka, bakteriyal kaynaklı enfeksiyon başkadır. Viral başlayan tabloya, sinüzit, ortakulak iltihabı, bronşit gibi vakalar ekleniyorsa ve ateş uzuyorsa antibiyotik tedavisi uygulanır” dedi. Dr. Uğur Dilek Calap, grip aşısı yapılması gereken popülasyona dikkat çekerek, “65 yaş üstü kişiler, KOAH hastaları, bağışıklı sistemi zayıf kişiler, böbrek yetmezliği olan hastalar grip aşısı mutlaka yaptırmalı. Eylül, ekim ayı grip aşısı için en uygun aylardır. Yumurta alerjisi olan kişiler kesinlikle grip aşısı olmamalıdır. MS hastalarına da bu aşıyı önermiyorum” diye konuştu.

Uzun süren kuru öksürükler

Halk arasında oldukça yaygın olan ve uzun süren kuru öksürüğün her zaman üst solunum yolu kaynaklı olmadığını belirten Dilek Calap, "Bu öksürüklerin bazen reflüden kaynaklanabilir. Bazen de alerjik kökenli olabilir. Öksürük tedavisinde öksürük kesen şurupları önermiyoruz. Bunun yerine mukozal tabakanın dışarı çıkması için balgam söktürücü özelliği olan efervesan tabletleri kullanmak ve balgam söktürücü şuruplar kullanmak daha doğrudur" dedi.
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