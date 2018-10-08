Eğitimin ulusal markası Simurg 5 yaşında

Bilgiden çok öğrencinin kişiliğine, yeteneğine ve hedeflerine öncelik veren, kaliteli eğitimde de fırsat eşitliği sunan Simurg, 2018-2019 eğitim-öğretim yılına başladı. 5-25 yaş grubu arasındaki tüm öğrencileri kapsayan ve bir yaygın eğitim modeli olan Simurg, bu eğitim öğretim yılının başlaması ile beşinci yaşını da kutlamış oldu.

Bilgiden çok öğrencinin kişiliğine, yeteneğine ve hedeflerine öncelik veren, kaliteli eğitimde de fırsat eşitliği sunan Simurg, 2018-2019 eğitim-öğretim yılına başladı. 5-25 yaş grubu arasındaki tüm öğrencileri kapsayan ve bir yaygın eğitim modeli olan Simurg, bu eğitim öğretim yılının başlaması ile beşinci yaşını da kutlamış oldu.

Eyüpsultan’da 5-25 yaş grubu arasındaki tüm öğrencileri kapsayan ve bir yaygın eğitim modeli olan Simurg 2018-2018 eğitim öğretim yılına başladı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın başından sonuna kadar eşlik ettiği programa, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, çok sayıda muhtar, bilgi evi öğretmenleri, öğrencileri ve veliler de katılım gösterdi. Simurg yeni yıl açılış programı hem öğrencilerin hem de velilerin büyük ilgi gösterdiği kukla gösterisi ile başladı. Eğlenceli dakikaların ardından sahneye öğrenci ve velilerden oluşan Simurg korosu çıktı. Kulakların pasını silen Simurg korosunu sahneyi kadrosunu Simurg öğrencilerinin oluşturduğu tiyatro gösterisine bıraktı.

Öğrencilerin karate takımı gösterisinin ardından konuşmasını yapmak üzere sahneye Başkan Remzi Aydın çıktı. Başkan Aydın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "5 yıl içerisinde sportif faaliyetlerle, gezilerle, atölye çalışmalarımızla ve daha birçok etkinlikle çeşitli dallarda faaliyetlere imza attık. Ben şimdi baktığımda karşımda bir aile görüyorum. Simurg ailesi. Burada eğitimin yanında çok daha değerli şeyler yapıyoruz. Ben inanıyorum ki Eyüpsultan’da yetişen çocuklarımız vatanına ve milletine faydalı, farkındalığı yüksek bireyler olarak yetişecekler" dedi.

Programın sonunda Başkan Remzi Aydın ile öğrenciler bir araya gelerek Simurg’un simgesi olan 30 kuşu gökyüzüne bıraktı.