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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:27

Ekmek yarışmasında Avcılarlı Sevilay Gök dünya birincisi

Avcılarlı Sevilay Gök Ata tohumundan yapılan ekmek ile İstanbul Uluslararası Doğal Ekmek ve Yerel Ürünler yarışmasında birincilik ödülü aldı.Gıda sektörünün endüstrileştiği dünyada, ata tohumlarıyla kendi organik ekmeğini yapan Avcılarlı...

Ekmek yarışmasında Avcılarlı Sevilay Gök dünya birincisi
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Avcılarlı Sevilay Gök Ata tohumundan yapılan ekmek ile İstanbul Uluslararası Doğal Ekmek ve Yerel Ürünler yarışmasında birincilik ödülü aldı.

Gıda sektörünün endüstrileştiği dünyada, ata tohumlarıyla kendi organik ekmeğini yapan Avcılarlı Sevilay Gök, İstanbul Uluslararası Doğal Ekmek ve Yerel Ürünler Yarışması’nda birinci oldu. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli Sevilay Gök’ü tebrik ederek organik tarım ve yerel ürünleri Avcılar’da yaşatılması hususunda destek ziyaretinde bulundu.

Yarışmada birinciliği Avcılar’a getiren Sevilay Gök; 2013 yılında yakalandığı rahatsızlık sonucunda kendi ekmeğini yapmaya başladı. Birçok denemesinden sonra istediği sonucu yakalayan Sevilay Gök; Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen talep doğrultusunda hem kendisi için hem de diyabet ve sindirim sistemi hastaları için ekşi maya ile organik buğdaydan ekmekler yapıyor. Modern gıda endüstrisinin uygulamaları sonucunda buğdayın kromozomlarını bozulduğunu ve birçok temel hastalıklara sebep olduğunu belirten Sevilay Gök, geleneksel yöntemleri kullanarak taş değirmenlerde öğütülen siyez, karabuğday, karakılçık, üvey ve sarıbaşak buğdaylarını harman yaparak kendi ununu elde ediyor. Hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanmadan ekşi maya ile mayalıyor. Haftalık olarak sipariş alarak, Avcılar’da kendi dükkânında satışa sunuyor.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Öncelikle Avcılarlı hemşerimizin dünya çapında büyük bir başarıya imza atması kentimiz adımıza gurur vericidir. Dünyada ilk yerleşik hayata ve buğday üretimine insanoğlu bu topraklarda başladı. Fakat geldiğimiz noktada hızla büyüyen gıda endüstirisi halk sağlığını derinden etkiliyor. Hem yerel ve doğal ürünleri korumaya çalışan bir belediye başkanı olarak hem de bir hekim olarak insan sağlığı için yaptığı bu önemli çalışmadan dolayı kendisini kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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