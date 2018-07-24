Eksik kaş ve köselik sorunu çözümsüz değil

Kellik ve saç dökülmesinin fiziksel görünüşü ve psikoloji olumsuz yönde etkileyen problemler olduğunu belirten Dr. Jale Şenyurt bu problemlerin çözümsüz olmadığını söyledi.

Estetik Hekimi Doktor Jale Şenyurt, “Bununla beraber eksik kaşlar ve yine erkeklerdeki köselik durumu can sıkıcı sorunların başında yer alıyor. Genetik, hastalık veya kaza sonucunda kaş ve sakal kaybı yaşayanların günümüzde artık bu sorunlardan kurtulması mümkün. FUE tekniği uygulanarak ense bölgesinden kaş açıklığı için gerekli olan greftler tek tek saç ekim robotu yada mikromotor ile alınırlar. Alınan saç köklerinin yerleştirileceği kaş bölgesi lokal anestezik ilaçlarla uyuşturulur. Kaş ekimi yapılacak olan bölgeye lateral slit ile mikro kanallar açılır. Açılan kanallara konusunda uzman doktor ve sağlık personeli tek tek ekim işlemini gerçekleştirirler” dedi.

Kaştaki travma izinin son derece rahatsız edici olduğunu ifade eden Dr. Şenyurt, “Küçücük bir iz dahi olsa yüz bölgesinde en dikkat çekici nokta olmaktadır. Kalem ve kalıcı makyajla kapatılsa da kalıcı ve doğal çözüm kaş ekimidir. DHI Sakal Ekimi, FUE Sakal ekim yönteminin bir çeşidi olup, tek farkı, saçların, göğüs ve sakal kıllarının, özel yapım 0,5-0,7 mm çapındaki FUE iğneleriyle çıkarılarak, Sakal Ekim Kalemi olarak bilinen, Hair Pen / Choi İğne içerisine yerleştirilmesi ve direk olarak , el değmeden, saç ekimi yapılacak deri altına, istenilen yön verilerek yapılan sakal ekim işlemidir. Dhi Sakal Ekiminde;Sakal, direk olarak, kalemle yön verilerek yerleştirildiği için, kesinlikle kanama olmaz ve ertesi günü yıkama işlemi yapılabilir. 1 hafta gibi kısa sürede tamamen iyileşme işlemi tamamlanır. Dhi Sakal Ekimi, çok sık saçlar, sakal ekimi ve kaş ekimi için önerilir” şeklinde konuştu.