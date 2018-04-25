Engelliler, üniversite öğrencileriyle doğa yürüyüşü yaptı

Bağcılar Belediyesi ve Aydın Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ’Bahar Şenliği’nde Engelliler Sarayı kursiyerleri ile üniversite öğrencileri bir araya geldi. Kemerburgaz Kirazlıbent Ormanlık alanında çadır kuran 80 kişilik kafile, kuş cıvıltıları içinde önce doğa yürüyüşü ardından piknik yaptı. Engelliler, müzik eşliğinde gerek halay çekerek ve gerekse dans ederek yılın yorgunluğunu attı.

Bağcılar Belediyesi ve Aydın Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ’Bahar Şenliği’nde Engelliler Sarayı kursiyerleri ile üniversite öğrencileri bir araya geldi. Kemerburgaz Kirazlıbent Ormanlık alanında çadır kuran 80 kişilik kafile, kuş cıvıltıları içinde önce doğa yürüyüşü ardından piknik yaptı. Engelliler, müzik eşliğinde gerek halay çekerek ve gerekse dans ederek yılın yorgunluğunu attı.

Engellilerin motivasyonunu artırmak amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Aydın Üniversitesi tarafından ortaklaşa ’Bahar Şenliği’ düzenlendi. Bu kapsamda Engelliler Sarayı Doğa Kulübü ve Aydın Üniversitesi Doğa Kulübü üyelerinden oluşan 80 kişi Kemerburgaz Kirazlıbent Ormanlık alanında bir araya geldi.

Hazırlıklarını tamamlayan kafile, yeşilin bütün tonlarını barındıran ormanda kuş cıvıltıları içinde 5 kilometrelik parkurda trekking yaptı. ‘Bahara Merhaba” adını verdikleri doğa yürüyüşünde sıcağın da bastırmasıyla zaman zaman zor anlar yaşadı. Sohbet eşliğinde geçen yürüyüş boyunca katılımcılar bol bol temiz orman havası soludu.

“El ele vererek hayatı güzelleştirdiler”

Yürüyüşün ardından kamp alanına gelen 80 kişilik ekip, kalacakları çadırları birlikte el birliğiyle kurarak dostluk bağlarını pekiştirdi.Yemeklerin yenmesinin ardından kafiledekiler, çalan müziğin ritmine ayak uydurup kendini sahneye attı. Müzik eşliğinde kimi halay çekerek kimi dans ederek gönlünce eğlendi. Engelliler arasında sesine güvenenlerin seslendirdiği şarkılar ve türküler davetlileri coşturdu. Üniversite öğrencileri de sanat performanslarını sergileyen engellilere alkış ve ıslıklarla destek verdi.

Bahar şenliğinin birlik ve dayanışma duygularının geliştirdiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Engellilerimiz üniversiteli öğrencilerimizle doyumsuz bir şenlik yaşadılar. Piknik yaptılar, oynadılar, yürüyüş düzenlediler. Kısacası gönüllerince eğlenerek yılın yorgunluğunu attılar. Ayrıca çocuklarımız el ele vererek hayatı güzelleştirirken gönülleri arasında da bağ kurdular. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.