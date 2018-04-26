Epilepsi hastası annesi için cam silme projesi üretti

Öğrencilerin birbirinden farklı buluşlarının sergilendiği 5’inci Sancaktepe Bilim Şenliği başladı. Bilim Şenliği’ne epilepsi hastası annesi için yaptığı projeyle katılan bir öğrenci, görenleri duygulandırdı.

Öğrencilerin birbirinden farklı buluşlarının sergilendiği 5’inci Sancaktepe Bilim Şenliği başladı. Bilim Şenliği’ne epilepsi hastası annesi için yaptığı projeyle katılan bir öğrenci, görenleri duygulandırdı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından bilimi geniş kitlelere yaymak, toplumda bilime olan ilgiyi arttırmak, özellikle çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında çalışma yapmaya özendirmek için Bilim Şenliği düzenledi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi’nde bu yıl 5’incisi düzenlenen şenlikte öğrencilerin yaptığı projeler görücüye çıktı.

Sancaktepe Bilim Şenliği’nin açılışına Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Osman Boyraz, Hasan Turan, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Başkan İsmail Erdem ve milletvekilleri, stantları gezerek öğrencilerin yaptıkları projeleri ilgiyle inceledi.

Bilim Şenliği’nin açılışında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Belediye olarak eğitime yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Bugün genç mucitlerimizin yeteneklerini görmüş olacağız. Diyoruz ki genç bilim adamları olsunlar. Ülkemize devletimize, dünya insanlarına hayırlı hizmetlere vesile olsunlar. Tüm gençlerimizi kutluyorum. Gelecek gençlerin olsun" dedi.

Epilepsi hastası annesi için proje üretti

Bilim şenliğine yaptığı projesiyle katılan bir öğrenci epilepsi hastası annesi için yaptığı projeyi tanıttı. Annesinin zaman zaman bayıldığını belirterek, cam silerken düşmemesi için yaptığı düzenekle annesinin cama çıkmadan silmesini sağlayacak bir proje ürettiğini söyledi. Annesi için yaptığı projeyle görenleri duygulandıran öğrenci, buluşunun detaylarını anlattı.

Sancaktepe Bilim Şenliği 28 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek.