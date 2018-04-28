İSTANBUL:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:42

Esenler Belediyesinden ilçe emniyetine destek

Esenler Belediyesi, 8 araç ve 6 motosikleti düzenlenen tören ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne hibe etti. Dualarla teslim edilen araçlar, Esenler Dörtyol Meydan’da asayiş denetimi yaptı.

Esenler Belediyesinden ilçe emniyetine destek
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Esenler Belediyesi, 8 araç ve 6 motosikleti düzenlenen tören ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne hibe etti. Dualarla teslim edilen araçlar, Esenler Dörtyol Meydan’da asayiş denetimi yaptı.

Daha güvenli bir ilçe için "Güvenli Şehir Esenler” projesini 2 yıl önce başlatan Esenler Belediyesi, bu kapsamda Esenler Dörtyol Meydan’da düzenlenen törenle İlçe Emniyet Müdürlüğüne 8 araç ve 6 motosikleti hibe etti. Törene, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, belediye personeli, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan tören, araçların anahtarlarının takdimi ile devam etti. Başkan Göksu ve Emniyet Müdürü Dağdeviren polis aracına binerek meydanda kısa bir tur attı. Ardından duaların okunması ile birlikte araçlarını teslim aran polisler Esenler Dörtyol Meydan’da asayiş denetimi yaptı. Esenler Belediyesi "Güvenli Şehir Esenler” projesi kapsamında parkları, okulları ve sokakları güvenlik kameraları ile donatıyor.

"Bir şehirde güven yoksa, huzur da olmaz"

Güvenli bir ilçe için her emniyet güçlerine destek olduklarını ifade Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bir şehir de kendimizi mutlu hissedebilmenin en temel yolu güvenli ve huzurlu bir şehir de yaşamamızdır. Bir şehirde güven yoksa, huzur da olmaz. Esenler Belediyesinde göreve geldiğim günden bu yana her bir sokağın güvenli hale gelmesi, her bir sokağın huzur yerine dönüşebilmesi için bir taraftan emniyetimiz, bir taraftan kaymakamlığımız ve devletimizin diğer birimleri kendi üzerlerine düşen sorumluluklar çerçevesinde büyük emek ve gayret sarf ediyorlar" şeklinde konuştu.
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