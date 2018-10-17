Esenler ’de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Esenler Belediyesi tarafından Esenler Hükümet Konağı’nda yapılan 6.5 büyüklüğündeki 30 saniye süren depremin ardından tahliye ve arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. Yaralılar sedyelere konarak pencereden halatlarla sarkıtılarak indirildi.

Esenler Belediyesi toplumda afet bilinci oluşması için Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT) ile birlikte Esenler Hükümet Konağı’nda deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da izleyici olarak katıldı. Senaryo gereği 6.5 büyüklüğündeki 30 saniye süren depremin ardından yaralılar tahliye edildi. Siren sesleri ile başlayan tatbikatta ilk olarak binada bulunan personel dışarıya çıktı. Sis makinası ve işaret fişekleri ile gerçeği aratmayan tatbikatta içeride kalan yaralılar için arama kurtarma ekipleri devreye girdi. Bu sırada İGDAŞ ekipleri ise olası bir yangına karşı doğalgaz vanalarını kapattı. Üst katlarda yaralı olarak mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveni ve sedye ile halatlara sarkıtılarak indirildi. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bahçede kontrollü bir şekilde yakılan ateşi söndürdü. Tatbikat binadan halatlarla inen kurtarma görevlisinin Türk bayrağını açması ile son buldu.

“Önceliğimiz vatandaşımızı bilgilendirmektir”

Arama kurtarma ekibinin içinde doktor, zabıta, öğretmenine kadar birçok meslek dalından vatandaşın olduğunu ifade eden Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT) İşletme Şefi Nihat Duman, “Ekibimiz profesyonel bir şekilde görev yapmaktadır. Ekibimizde görev alan personelimiz gerekli tüm eğitimlerini almıştır. Tatbikatımızın amacı beklenen afetlere ve depremlere hazır olmaktır. Burada birinci önceliğimiz vatandaşımızı bilgilendirmektir. Senaryo gereği yapılan kurtarma çalışmaları başarı ile sonuçlanmıştır” şeklinde konuştu.