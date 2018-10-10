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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:59

Esenler’de "Anne Oluyorum" programı başlıyor

İstanbul Esenler’de yaşayan anne adaylarına yönelik sağlıklı gebelik ve sağlıklı çocuk konularında eğitimlerin verileceği "Anne Oluyorum" programı başlıyor.

Esenler'de 'Anne Oluyorum' programı başlıyor
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İstanbul Esenler’de yaşayan anne adaylarına yönelik sağlıklı gebelik ve sağlıklı çocuk konularında eğitimlerin verileceği "Anne Oluyorum" programı başlıyor.

Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan anne adaylarına yönelik sağlıklı gebelik ve sağlıklı çocuk eğitimleri düzenliyor. “Sağlıklı Gebelikler, Sağlıklı Bebekler” sloganıyla düzenlenecek eğitim programı sayesinde anne adayları hem doğum öncesi ve sonrası yaşantıları hakkında bilgilendirilecekler hem de çocuk yetiştirme tutumları ile ilgili akıllarındaki soru işaretlerini giderme fırsatı yakalayabilecekler.

4 hafta sürecek

Hamileliğin 4’üncü ayından itibaren anne adaylarına verilecek eğitimler kapsamında; alanında uzman isimler, sağlıklı ve rahat bir doğum için verecekleri eğitimlerle anne adaylarına yol gösterecekler. 4 hafta sürecek eğitim programında anne adaylarına ilk hafta, gebelikte beklenen değişiklikler ve anne karnındaki bebeğin gelişimine çevresel faktörlerin etkisi, ikinci hafta, gebelikte yaşanan fiziksel değişiklikler, anne karnındaki bebeğin fiziksel değişimi ve yeni doğan bebek bakımı konularında eğitim verilecek. Üçüncü hafta, sağlıklı gebelik ve doğum için egzersiz eğitiminin verileceği program kapsamında dördüncü haftada ise; 0-6 yaş çocuk gelişimi, anne baba tutumları ve sağlıklı aile içi iletişim konularında anne adaylarına bir dizi eğitim verilecek.

Başvurular devam ediyor

İlk grup, 24 Ekim Çarşamba günü, saat 10.00 ile 12.00 arasında, Üçyüzlü’de bulunan İyilik Merkezi’nde eğitimlere başlayacak. Programlar her hafta çarşamba günü aynı saatlerde olacak. Programa katılmak isteyen ve hamileliğin 4’üncü ayında olan anne adayları, 444 00 73 (7324 dahili) numaralı telefonu arayarak veya İyilik Merkezi’ne bizzat başvuru yapabilecek.
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