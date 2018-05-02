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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:03

Esenler’de ev hanımlarından rölyef sergisi

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı ESEV’de eğitim alan ve çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kursiyerlerin büyük bir aşkla hazırladıkları ’Dilbeste Kağıt Rölyef Sergisi’, sanatseverlerin büyük beğenisini...

Esenler'de ev hanımlarından rölyef sergisi
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Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı ESEV’de eğitim alan ve çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kursiyerlerin büyük bir aşkla hazırladıkları ’Dilbeste Kağıt Rölyef Sergisi’, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

ESEV öğrencileri tarafından hazırlanan ’Dilbeste Kağıt Rölyef Sergisi’, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde açıldı. Yoğun ilginin gösterildiği serginin açılışını, ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür ve ESEV eğitmeni Arzu Çebi birlikte gerçekleştirdi.

ESEV öğrencilerinin rölyef çalışmalarından oluşan serginin açılışında konuşan ESEV Kağıt Rölyef eğitmeni Arzu Çebi, “Bu sergide emeği geçen öğrencilerimin çoğunluğu ev kadınlarından oluşuyor. Her gün gündelik ev işleriyle meşgul olan bu kadınlar, yaptığımız çalışmalarla kendilerine vakit ayırmış oldular. Biraz daha kendilerini düşünmeleri ve kendileri için bir şeyler yapmaları amacıyla yola çıktığımız bu çalışmalarda bütün öğrencilerim aşkla çalışarak bu sergiyi hazırladılar. Biz de bu yüzden sergimize ’aşık’ anlamına gelen ’Dilbeste’ ismini koyduk” dedi.

20 öğrenciden 110 eser

Genellikle ev hanımlarından oluşan 20 öğrencinin büyük bir özveriyle çalışarak hazırladıkları 110 çalışmanın yer aldığı sergi, 6 Mayıs Pazar gününe kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.
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