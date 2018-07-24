'Esenler'in Yüzleri' projesiyle 100 öğrenci eğitim alacak

Esenler Belediyesinin Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa hayata geçirdiği "Esenler’in Yüzleri" projesi ile 6. sınıfta okuyan 100 öğrenci, 7 yıl boyunca kültür, sanat, spor ve politika alanlarında öncü kuşak olmak için eğitim alacak.

Esenler Belediyesinin Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa hayata geçirdiği "Esenler’in Yüzleri" projesi ile 6. sınıfta okuyan 100 öğrenci, 7 yıl boyunca kültür, sanat, spor ve politika alanlarında öncü kuşak olmak için eğitim alacak.

Esenler Belediyesi, Esenler’de milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak, bu değerleri daha sonraki kuşaklara aktarabilecek lider vasıflı bireylerin yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte "Esenler’in Yüzleri" projesini hayata geçirdi. Proje, toplumun gelişmesi ve ilerlemesinde en büyük pay sahibi olan gençlerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak büyümesi ve ilerleyen kuşaklara öncü olarak yetiştirilmesi amacıyla hazırlandı. Toplum içinde liderlik vasıflarına sahip olan, ilgi ve yetenekleri geliştirilmeye müsait 6. sınıf öğrencileri proje kapsamında bilim, kültür, sanat, spor ve politika alanlarında yetiştirilerek gelecek nesillere de örnek olacak öncü bir kuşak yetiştirilecek. Gençlerin geleceğe güvenle bakmalarına ve emin adımlarla kişisel özellik ve yeteneklerini geliştirmelerine destek sağlayacak projede, öğrencilerin yeteneklerine göre sanat, kültür, bilim, spor ve politika alanlarında kişiye özel hazırlanan programlarla eğitim verilecek.

100 öğrenciye 7 yıllık eğitim

Projede yer alan gençlerin değerli yazarların, eğitimcilerin, sanatçıların ve düşünürlerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmaları için eğitim içerikleri bu doğrultuda oluşturulacak. 6. sınıfta projeye kabul edilen gençlere yönelik 7 yıl sürecek bir eğitimle gerçekleşecek projede, her yıl yeni öğrenciler seçilerek bu öğrencilerle yeni gruplar oluşturulacak. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, araştırma ve düşünme bilincini aşılamak gibi temel eğitimlerin yanında Türkçe’nin doğru kullanılması, diksiyon ve hitabet dersleri eğitim programında sürekli olarak bulunan içeriklerden olacak. Projeyle verilecek eğitimde öğrenciler, belirlenen 100 kitabı okuyacak, 100 film seyredecek, tanımaları gereken 100 kişiyle tanışacak ve görmeleri gereken 100 mekanı ziyaret edecekler. Örnek insan modeli yetiştirilmesi amaçlanan projeye seçilen 100 öğrenci, 7 yıl boyunca her hafta cumartesi günleri ders alacak.

"Esenler’in Yüzleri" projesi kapsamında okullardan seçilen 42 öğrenciye ve ailelerine proje hakkında bilgi verildi. Seçilen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığının Osmaniye Aslantaş Doğa Kampı’na katılarak, arkadaşlarıyla iletişimleri, sosyal ilişkileri incelendi. Kampta yüzme, okçuluk, futbol, basketbol, matrak gibi çeşitli spor aktiviteleri yapan öğrenciler, Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Osmaniye Kent Müzesi’ni de ziyaret ettiler. Öğrenciler ilk ziyaretlerini de kahraman şehit Ömer Halisdemir’in ve annesinin kabrine yaptılar.