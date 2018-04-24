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24 Nisan 2018 Salı 10:20

Esenyurt Belediyesinden yaralı köpeğe şefkat eli

İstanbul TEM otoyolu Esenyurt mevkiinde bir arabanın çarpmasıyla yaralanan köpek, Esenyurt Belediyesi ekiplerinin titiz müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Esenyurt Belediyesinden yaralı köpeğe şefkat eli
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İstanbul TEM otoyolu Esenyurt mevkiinde bir arabanın çarpmasıyla yaralanan köpek, Esenyurt Belediyesi ekiplerinin titiz müdahalesiyle hayata döndürüldü.

TEM Mandıra bağlantı yolunda geçtiğimiz gün bir araç yoldan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı ve yoluna devam etti. Yolda yaralanan köpeği gören Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri çevre güvenliğini alıp, Esenyurt Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne haber verdi. Nöbetçi ekip hemen harekete geçerek yaralı köpeği, Esenyurt Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğüne bağlı Hayvan Bakım Merkezi’ne getirdi. Yaralı köpek burada hemen veterinerler tarafından acil olarak ameliyata alındı ve gerekli tedaviler yapıldı. Köpek yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürüldü.
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