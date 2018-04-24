Esenyurt’ta sarı çizgi ihlaline af yok

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımı işgal eden yaklaşık 65 esnafa 124’er lira ceza kesti.

Esenyurt Belediyesinin iş yerlerinin kaldırım işgalini önlemek için başlattığı Sarı Çizgi uygulamasına uymayan esnafa ceza yağdı. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımlara taşan 65 esnafa Kabahatlar Kanunu uyarınca 124’er liralık ceza kesti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, uygulama konusunda oldukça hassas olduklarını belirterek, "Denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz. Vatandaşların kaldırımlarda rahatsız edilmesine müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

"Kaldırımlar yayaların hakkı"

Alatepe, vatandaşların talebi üzerine uygulamayı başlattıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın talepleri bizim için emirdir. Hedefimiz kaldırımların yayalar tarafından daha sağlıklı bir şekilde kullanılmasıdır. Zabıta ekiplerimiz uygulamamız başladığı andan itibaren denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Bu konuda iş yeri sahipleri de duyarlı davranarak uygulamaya destek veriyor. Uymayanlara ise ceza veriliyor. Kaldırımlar vatandaşın hakkıdır. İşgal edilemez" diye konuştu.

Vatandaş memnun

Esenyurt Belediyesi tarafından bir süre önce uygulamaya konan uygulamayla ilçe genelinde hem görüntü kirliliği azaltıldı hem de vatandaşların kaldırımlarda rahat yürümeleri sağlandı. Belediyenin uygulaması vatandaşların büyük beğenisini kazanırken, ilçe genelinde de sarı çizgili sokaklar her geçen gün artıyor.