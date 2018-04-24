Esenyurt’ta Suriyelilerin ülkelerine dönüş kuyruğu

Esenyurt’ta yaşayan 100’e yakın Suriyeli aile, Mehmetçik tarafından temizlenen memleketlerine dönmek için Esenyurt Belediyesine başvurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de gerçekleştirilen başarılı Fırat ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme isteği arttı. Esenyurt’ta yaşayan 100 civarında Suriyeli aile, Afrin ve Cerablus’un huzur bulmasıyla ülkelerine dönmek için belediyeye başvuru yaptı.

Esenyurt Belediyesi, Kızılay ve AFAD’la birlikte geçtiğimiz ay 35 Suriyeliyi ülkesine gönderdi. Esenyurt Belediyesi, Suriyelilerin eşyalarını kamyonlara yükleterek, kendileriyle birlikte memleketlerindeki evlerine kadar gönderdi. Esenyurt Belediyesi’nin bu girişimiyle vatandaşların selamet içinde ülkelerine döndüğünü gören ilçede yaşayan çok sayıda Suriyeli de ülkelerine gitmek için Esenyurt Belediyesine başvurdu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, bazı Suriyelilerin başvurularının kaydını alırken, “Bir süre önce ilçemizden Suriyeli bir kafileyi memleketlerine gönderdik. Onları Kızılay ve AFAD karşıladı. Bir gün konuk edilen Suriyeliler, Afrin ve Cerablus’ta başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle Mehmetçik tarafından teröristlerden temizlenen evlerine ulaştırıldı. Oraların huzur bulması burada yaşayan Suriyelilerin evlerine dönüş isteğini arttırdı. Oralar huzur buldukça memleketlerine dönen Suriyeliler de artıyor. Şu anda 35 ailenin işlemleri tamamlandı, önümüzdeki günlerde gönderilecekler. 100 aile ise geri dönmek için başvuruda bulundu" dedi.