ESER’in özel çocuklarına doğum günü kutlaması

Eyüpsultan Engelli Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin (ESER) özel çocukları için düzenlenen doğum günü partisi renkli görüntülere sahne oldu.

Eyüpsultan Engelli Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin (ESER) özel çocukları için düzenlenen doğum günü partisi renkli görüntülere sahne oldu.

Eyüpsultan Engelli Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin (ESER)özel çocukları için hazırlanan doğum günü kutlamasında bu ay da renkli ve eğlenceli dakikalar yaşandı.

Pierre Loti’de bulunan ESER binasında düzenlenen programa özel çocukların aileleri, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. ESER’li öğrencilerin doyasıya eğlendiği doğum günü kutlamasında çocuklar şarkılar söyledi, gönüllerince dans etti.

Her ay doğum günü kutlaması

Eser bünyesinde eğitim gören özel çocuklarımız için her ay düzenlenen toplu doğum günü kutlaması o ay içerisinde doğmuş olan tüm öğrenciler için hazırlanıyor. Çocukların hem eğlendiği hem de rahat vakit geçirdiği kutlamada Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın hediyeleri doğum günü olan çocuklara takdim ediliyor.

Hediyelerini Başkan Remzi Aydın’ın elinden aldılar

Eyüpsultan Belediyesindeher ay geleneksel olarak belediye personeli için doğum günü kutlama programı nisan ayı doğumlu personel için de düzenlendi. Nisan ayı doğumlu 127 personel için düzenlenen program Eyüpsultan Belediyesi Fuaye Salonu’nda gerçekleşti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, programda personeli tek tek tebrik ederek şunları söyledi; “Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. İnşallah uzun yıllar belediyemizde vatandaşlarımıza hizmet etme fırsatı buluruz. Arkadaşlarımız her geçen gün güzel şeyler yapıyorlar, gelişim kaydediyorlar. Çok büyük bir aile olmaya doğru gidiyoruz.”

Konuşmanın ardından personelle birlikte pasta kesen Başkan Aydın, özel olarak hazırlanmış, üzerinde her personelin kendi ismi yazılı olan fincan takımlarını hediye etti.